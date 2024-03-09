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管碧玲網路聲量「狠甩」部會首長　TPOC數據：成仇恨值最高官員

▲▼管碧玲網路聲量。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

▲管碧玲網路聲量。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供，點圖放大，下同）

記者詹宜庭／台北報導

針對金廈海域三無船舶翻覆事件，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月15日金門快艇案發生後，至3月5日之間的網路輿情聲量數據。結果顯示，海委會主委管碧玲在立法院開議後網路聲量持續飆增，「狠甩」所有部會首長；其中，負面聲量更是逼近3萬則，可說是目前「仇恨值最高」的部會首長。

TPOC台灣議題研究中心9日公布金門快艇案發生後的網路輿情聲量數據，管碧玲在立法院開議後，網路聲量持續飆增，三無船舶翻覆事件發生前5天的單日網路聲量不超過300則，2月20日開議日當天一舉超過千則，隨後網路聲量居高不下，在立法院內政委員會「金門撞船案」專題報告當天飆破1.7萬則。

中心指出，當天內政委員會召委高金素梅公布管碧玲傳的簡訊，提到「海巡有很多原住民同仁，我特別要求注意在升遷上的拔擢」等語，遭質疑是為「交換」，以及管碧玲反對召委排案名稱，指「撞船」是中國大陸最想用的名稱，引發國民黨立委不滿，要求為藐視國會道歉等新聞話題，均吸引廣大網友關注。

此外，根據網路數據調查結果也發現，自金門快艇案爭議爆發後，管碧玲的負面聲量居高不下，負面聲量比例持續維持在40％上下，儘管民進黨立委、親綠粉專也發文捍衛執政黨立場，但管碧玲的正面聲量比例始終未能突破1成，顯示多數民意對於風暴中心的管碧玲，抱持相當比例的負面觀感。

中心也比較最近兩周民進黨政府內閣官員的網路聲量，數據結果揭露，總聲量排名前10名為管碧玲總聲量69627則、內政部長林右昌37416則、經濟部長王美花19949則、交通部長王國材16674則、數位發展部長唐鳳9863則、國防部長邱國正6483則、衛福部長薛瑞元6307則、勞動部長許銘春2500則、外交部長吳釗燮2230則、陸委會主委邱太三1984則。

中心進一步分析，由於管碧玲爭議纏身，聲量「狠甩」所有部會首長，包括負面聲量也「爆棚」，逼近3萬則，可說是目前「仇恨值最高」的部會首長。

▲▼管碧玲網路聲量。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

至於網路相關討論內容，TPOC台灣議題研究中心指出，管碧玲道歉提「拔擢原住民」遭高金素梅批評污辱一事聲量佔比最高，佔比高達20％，是所有話題中最受矚目的；第二名則是「管碧玲擅改專報名稱，藍委預告將提案譴責」的討論，聲量佔比達17％；第三名是翻船事件談判破裂，管碧玲表示「深感遺憾」，佔比12％。

▲▼管碧玲網路聲量。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

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