翻船事件談判又破裂　管碧玲「深感遺憾」：盼最大善意化解歧見

▲海洋委員會主委管碧玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

針對金廈海域三無船舶翻覆事件，兩岸間至今協商14次雙方仍無共識，陸方5日更二度拒收海巡署欲轉交受難家屬的10萬人民幣慰問金，陸代表、家屬氣憤離開金門，協商破局。對此，海洋委員會主委管碧玲5日表示，期待所有的一切努力，能在最後達成共識，「今天這樣的發展，我們深感遺憾，我們仍然秉持最大的善意，保持開放的態度，希望早日化解歧見，共同解決問題」。

管碧玲表示，面對傷亡，她本人在第一時間就指示海巡署應該安頓亡靈，設立牌位、靈堂予以祭拜，海巡署隨即就委請金門海印寺師父，誦經安靈、安渡亡靈，責成海巡署人員善盡靈前祭拜，及對家屬應該要有的責任，我們所有的人道關懷盡一切的努力在進行。

「啟動溝通以後，從家屬抵台，我們做了各種方式，配合家屬的要求。」管碧玲說，2位生還者非常迅速地就讓他們回國，家屬要勘查船舶海巡也都配合。啟動協商的整個過程，海巡署持續以最大的誠意提供具體撫慰的方案，希望給予家屬最實質跟協助的保障，儘速完成善後工作。

管碧玲5日表示，期待所有所有的這一些努力能夠最後達成共識，今天這樣的發展，深感遺憾，「我們仍然秉持最大的善意，保持開放的態度，希望早日化解歧見，共同解決問題」。

管碧玲也發表4項聲明：第一，我們是民主法治的國家，自事發之日起，以及進行後續的協商，我們始終堅持事故真相必須於我國體制，交由獨立公正與客觀的司法機關完成調查，未來也會依照調查的結果釐清責任，絕對毋枉毋縱。

第二，我們期待優先照顧家屬人道關懷，我方願意在事故真相調查公布前，優先對家屬表達最誠摯的關懷，與提供實質的慰問，展現我方妥善處理本案的最大誠意。

第三，在事件過程中，我們展現我方妥善處理本案的最大誠意，在司法機關尚未完成調查以前，針對未進行蒐證錄影，以致事發經過無法在第一時間呈現，而造成社會與家屬未能及時了解真相深受煎熬等等，除了由許副署長在公開的記者會向社會道歉，也指派了海巡署長赴靈堂向亡靈上香，並撫慰家屬，署長並對亡者的死亡表達了歉意。有關進一步道歉的部分，也提出符合我國法治之下的版本溝通。

第四，對於亡者的遺體及船隻的相關發還，我們也願意在完成我方司法程序後，行政部門尊重家屬所有權人的意願。