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棉花糖「一支50元」算貴？一票照買單：且吃且珍惜

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社） 

▲棉花糖一支50元。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

記者曾筠淇／綜合報導

不管是去遊樂場或是知名景點，以前都常會看到小攤販在販售棉花糖，對許多人而言，這可以說是「童年最愛」。不過隨著「漲」聲響起，就有網友注意到棉花糖的價格已經要50元了！而文章曝光後，就掀起網友討論，其中不少人都認為，反正吃的是「回憶」，偶爾買倒無妨。

有網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文分享一張圖片，從畫面可見，這個小攤販將各種顏色的棉花糖掛出來，方便民眾挑選購買。看到棉花糖後，原PO便表示，「以前才10元、15元，現在50元」，不過這畢竟是童年回憶，所以他最後還是買來吃了。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「萬物皆漲！無奈之至」、「有造型的更貴」、「太貴了」、「現在人工比較貴」、「成本不用錢？老闆上班也不需要薪水」、「好便宜，有些都要100元以上了」、「吃了以後發現吃了個寂寞」、「景點買過120元的」、「暴利」、「50元我都和小孩3人一起吃」。

其中還有不少網友則認為，這買的不是棉花糖，而是回憶，「回憶而已，就甜甜滋味」、「現在很多東西吃的只是回憶」、「如果只是回憶，100元我還是會買單，因為一年可能買不到1次」、「如果吃的是回憶那就不要太計較價錢，如果只是嘴饞那就多考慮一下，畢竟相同的價錢可以買到更好的東西。回憶無價，且吃且珍惜」。話題引發討論。

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