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北市內湖南港「天然氣突中斷」　受影響住戶怒：補償才6元

▲▼熱水器,天然氣,瓦斯,熱水,洗澡,耗電,吃電怪獸。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲港湖區7日晚間出現天然氣斷供，導致許多住戶在洗澡時突然沒熱水可用。（圖／記者鄺郁庭攝）

文／中央社

台北市內湖區7日多處民宅出現天然氣斷供，引發民怨，北市產發局8日表示，欣湖公司將補助3天基本使用費，傳統表為6元、微電腦瓦斯表約10元。議員批評誠意不足。

台北市內湖區及部分南港區住宅在昨晚深夜11時，忽然發生天然氣暫停供應，因遇氣溫驟降，許多住戶在洗澡時發現沒熱水，引發民眾抱怨不滿。

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台北市產業發展局今天發布新聞資料指出，欣湖天然氣公司昨晚進行安康整壓站管線更新工程，導致供氣異常，已於凌晨12時10分回復正常。

產發局表示，經召開檢討會議並通知欣湖天然氣公司派員說明狀況，要求業者對這次受影響用戶提供補償，並提精進方案。

產發局指出，為避免再次發生類似狀況，已要求欣湖天然氣公司避免在低溫時段施工，造成用戶端瓦斯壓力不足、無法洗澡困擾，施工前應已公告讓市民了解施工影響範圍，以利用戶因應，且須持續宣導用戶熟悉微電腦瓦斯表自行復歸程序，必要時需增加人力協助用戶。

產發局表示，針對昨晚用戶不便損失，欣湖天然氣公司依公司章程補助3天基本使用費，併入下期帳單扣減瓦斯費；至於欣湖公司未按原核定汰換工期完工，涉及天然氣事業法管理，後續調查完成後將依法辦理。

產發局指出，天然氣用戶裝設電表分為傳統機械表、微電腦瓦斯表，每月繳納費含基本使用費，一般用戶傳統機械表每月60元、微電腦瓦斯表每戶每月100元；欣湖公司提出補償3天基本費，傳統機械表用戶為6元、微電腦瓦斯表用戶約10元。

民進黨北市議員何孟樺接受媒體電訪時說，雖天然氣公司營業章程有停氣補償規定，但此事件每戶僅賠6元或約10元，連民眾赴診所看診掛號費都不夠，認為誠意不足，許多居民無法接受。

欣湖天然氣公司指出，營業章程規定僅須賠償1天基本使用費，經議員建議且為表現誠意，提出補償到3天，且約8萬2000多名的內湖區用戶都可獲得補償。

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