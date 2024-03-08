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30歲男罹疝氣住院開刀　隔天「叫不醒」慘變植物人

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲男子罹患疝氣，需要住院開刀，沒想到隔天叫不醒，最後變成植物人。（示意圖／librestock）

記者柯振中／綜合報導

一名30歲的男子因為罹患疝氣，需要住院開刀，沒想到住院隔天竟出現腦出血的情況，搶救過後雖然保住小命，卻成了植物人。外科醫師陳榮堅對此感嘆，高血壓的問題相當嚴重，若有家族病史的話，建議定期檢查。

陳榮堅醫師在臉書上分享，他過去擔任住院醫師時，曾碰到這名30歲的男性患者，患者因為疝氣需要開刀，於是先住院做術前檢查，過程中意外發現血壓相當高，醫師於是給予降血壓藥物。

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陳榮堅說，儘管服用了降壓藥，男子的血壓仍舊下不來，他們擔心隔天手術麻醉太危險，沒想到隔天一早，護理人員呼叫急救，原因是男子叫不醒，且瞳孔一大一小，出現腦出血的症狀。

▼男子住院後血壓相當高，服用降壓藥仍舊降不下來。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

男子因為腦出血範圍太大，幾經搶救後成功保住了小命，但已經變成了植物人。陳榮堅事後發現，原來男子的父母都有高血壓，但男子不曉得自己也有同樣的症狀。

陳榮堅說，若血壓一直很高，會導致血關纖維化、硬化，這種情況十分危險，若出現在腦部，就會導致腦中風，出現在心臟，則會變成心肌梗塞，如果再腎臟的話，會變成需要洗腎，許多洗腎患者也是因為高血壓控制不好，因此若有家族病史的話，建議都要定期檢查。

 
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