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高鈉飲食小心吃出高血壓！營養師曝常見「5大地雷」：吃2次就超標

▲▼鹽,發炎,減鹽,低鹽。（圖／pixabay）

▲潘富子透露了5種常見的高鈉食物，提供高血壓患者、想預防高血壓的民眾避雷。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

近日寒流來襲，全台低溫急凍，就醫人數也因此增加。營養師潘富子對此提醒，除了保暖以外，也要注意飲食上的鈉攝取量，以容易取得的紅燒肉調理包來看，吃2份就超過每日攝取量，還有其他常見5種高鈉食物也要盡量避免，對患有高血壓的患者、想預防高血壓的民眾尤為重要。

北投健康管理醫院營養師潘富子表示，飲食中吃下過多的鈉，是造成高血壓的主因之一，若病情控制不佳，容易引發腦中風、心血管疾病等等，因此避免吃重鹹，是預防高血壓、控制血壓的第一步。

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潘富子說，我國衛生署建議，國人成人每日鈉攝取量不超過2,400毫克（6克食鹽），但從國民營養健康狀況調查變遷結果來看，我國各年齡層的民眾都已超過建議攝取量，其中國高中、青壯年的男性，攝取量更是達到每日建議值得2倍以上。

潘富子也對此整理出5大常見的高鈉食物，讓民眾能夠參考、避免攝取過多的鈉，常見食物分別如下：

一、調理包：調理包的食用方式最適合上班忙碌的族群，只需經過簡單加熱就可開封食用。以一包市售的紅燒牛腩調理包來看，一包約200公克，其中鈉含量就高達約1,371毫克。若一天三餐中吃兩次調理包，鈉攝取就已超過當日攝取量。

▲▼營養師教你泡麵也能吃營養均衡　 。（圖／Unsplash）

▲潘富子表示，泡麵的鈉含量不容小覷，以市售的袋裝泡麵來看，鈉含量高達1,200毫克，一碗麵等於每日鈉攝取量的一半。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

二、泡麵：泡麵的食用方式也是方便且快速，再加上熱呼呼的湯頭最適合在冬天裡取暖食用，尤其以麻油雞、花雕雞或有其它料理酒入味等風味泡麵，更是在冬季裡大受民眾喜愛。但泡麵的鈉含量也是不能小覷，以市售的袋裝花雕雞麵來看，一小袋的花雕雞麵鈉含量也高達1,200毫克，整份吃下去相當於已吃下當日鈉攝取量的一半。

三、火鍋湯底：每到冬天，最愛與親友相約吃火鍋開心相聚享受美食，但火鍋湯底內的鈉含量也是相當驚人。以國人熱愛的麻辣火鍋湯底來看，一碗(200c.c.)鈉含量約1,255毫克，超過當日鈉攝取量的二分之一。潘富子營養師提醒，在冬季裡還是可以開心吃火鍋，但湯底盡量選擇由昆布或蔬菜熬製的清湯底，不僅減鹽也可降低熱量的攝取。

▼潘富子說，麻辣鍋的湯底鈉含量相當高，若想吃火鍋，盡量選擇昆布或蔬菜清湯底。（示意圖／免費圖庫Pexels）

▲▼營養師教吃火鍋。（圖／Pexels）

四、醬菜：冬天裡喜愛的食物還有來碗熱呼呼的粥，白粥的鈉含量雖然不高，潘富子營養師要提醒的是吃粥用的配菜，常以醃漬、罐頭做為保存方式，而製作過程中就會加入大量的鹽，相對食物的鈉含量也提高。以市售的醬瓜來看，一罐醬瓜的鈉含量也有1,765毫克，鈉含量也是相當高，提醒民眾千萬別因爽脆涮嘴的口感就一口接一口，而忘了控制份量。

五、豆乳醬：國人在冬季裡喜愛用食補的方式做為取暖，潘富子營養師提醒民眾在吃薑母鴨、羊肉爐時通常都會搭配豆乳醬一起食用。100克的豆乳醬料，其中鈉含量更是驚人，高達2945毫克。在享受美食時，醬料的份量千萬要斟酌食用。

潘富子也提醒，多數人在血壓升高時沒有明顯不舒服，但心肌梗塞發生來得又快又急，猝死的情況也相同，總是令人措手不及，因此維持健康的飲食方式、安排健康檢查，對於預防、控制高血壓都是最好的辦法。

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