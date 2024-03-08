韓式泡菜也用到蘇丹紅辣椒粉！高麗國、韓蜜2業者中招

▲新北市衛生局追查問題辣椒粉下游。（圖／新北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

蘇丹紅辣椒粉食安風波持續，新北市衛生局今（8）日公布最新稽查結果，高雄「佳廣公司」將問題辣椒粉販售給知名泡菜業者「高麗國」與「韓蜜」且都已經製成韓式泡菜產品且全數售出，其中高麗國產品已經過效期，市面上已經無流通，但韓蜜還有8批不同效期批號的韓式泡菜在市面流通，要求業者儘速回收。

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▲韓蜜公司退貨公告。（圖／翻攝官網）

國內發生中國大陸輸台辣椒粉非法添加蘇丹色素事件，根據食品藥物管理署稽查，涉及問題產品的源頭輸入業者已經增至4家，分布新北、高雄、台南。

新北市衛生局今日說明，高雄市衛生局公布佳廣公司下游業者有2家位於新北市，經衛生局瞭解，佳廣公司分別販售「韓式辣椒細粉（有效日期：2025.5.12、2025.8.5）」及「韓式辣椒粗粉（有效日期：2025.4.21）」予本市高麗國公司960公斤及韓蜜公司720公斤，2家業者均已將案內原料製成韓式泡菜產品，現場均無原料及商品存貨。

新北市衛生局指出，高麗國公司使用問題原料所製成之產品已超過商品效期，現已無流通於市面；韓蜜公司使用問題原料製成8批不同效期批號之韓式泡菜仍於市面流通，衛生局已要求業者盡速回收並於公司官網公告消費者退貨訊息。

▲「津棧國際貿易有限公司」、「佳廣國際貿易有限公司」之辣椒粉相關產品下游流向圖。（圖／食藥署提供）

另外，台北市衛生局通知統隆公司將含有蘇丹色素之「青辣椒粉（有效日期：2026.10.04）」原料製成「優-白胡椒粉（有效日期：2025.11.23、2025.11.25、2025.11.29、2025.12.12、2025.12.13、2025.12.14）」共450公斤售予本轄亞樂公司及加糧垣鑊公司，新北市衛生局追查2家業者已將產品全數售出給食品商行及散客，在接獲統隆公司通知後已陸續回收中，衛生局將持續追蹤業者回收進度。