加味鹹酥雞！女店員「狂挖鼻孔」沒洗手　客人全吃下肚噁爆

▲女店員挖鼻孔全都被錄下。（圖／翻攝自我是楠梓人）

記者許宥孺／高雄報導

有民眾直擊，在高雄楠梓區一家鹹酥雞攤女店員，趁沒有客人時，竟狂挖鼻孔邊滑手機，見有客人上門消費，沒有洗手就開始製作餐點，過程全被拍下放上網路社群。衛生局今(8日)上門稽查，發現店家有部分缺失，要求限期改善，而該名女店員已經離職。

「這個太有衛生了，挖鼻孔不洗手的鹹酥雞，你們敢吃嗎？」民眾用手機拍下，一名女店員站在鹹酥雞攤位後方，左手狂挖鼻孔，眼睛盯著右手的手機，偶爾注意四周有沒有客人，整個過程長達30秒。

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直到有客人上門消費，女店員放下手機，卻沒有洗手就直接替客人製作餐點，讓拍攝者忍不住調侃，「這位客人真幸運，沒洗手直接替您服務，免費幫您加料，夠鹹吧」。過程放上網路後，引起網友議論。

▲客人上門後，女店員未洗手就製作餐點。（圖／翻攝自我是楠梓人）

高雄市衛生局今日前往店家稽查，發現該名女店員已於1日離職，衛生局當面要求業者，備餐前應加強手部清潔及遵守食安法相關規定。

稽查人員現場發現，部份食材未離地放置、冰箱沒有溫度顯示和記錄、食材及私物品未分區存放、從業人員未健康檢查等缺失，要求業者限期改善；屆期若未依規定改善者，將依違反食品安全衛生管理法第8條暨同法第44條規定，可處新台幣6萬元以上罰鍰。

▲▼衛生局今日前往鹹酥雞店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）