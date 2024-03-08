▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）



記者朱祖儀／綜合報導

如果私密處沒有好好保養，可能會飄出異味。一名女網友透露，最近男友突然提到，她的飲食會影響下體的味道，如果吃蘑菇或松露就會變「非常臭」，讓她相當傻眼，好奇「男生真的聞得到嗎？」不少人看到後紛紛點頭，「吃菇類真的會臭，愛愛到很想吐」、「不要不信邪，男生可能比你更了解下面的味道」。

原PO在Dcard發文表示，最近和男友在床上滑手機聊天，對方突然提到，某次她晚餐吃鳳梨「妹妹味道有變香」，她驚訝回應，「真的假的啦？白癡喔，不要亂講欸」。不過對方仍相當堅持，還說如果她吃松露或蘑菇的麵，「那邊就會很臭，非常臭」。

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原PO隨即反駁男友的話，「屁啦！！！真的不要亂說什麼臭味耶」，但也不禁好奇，男生是不是真的可以聞到私密處的味道，「我是事主都沒有察覺到…還是嗅覺疲勞啊？」

文章曝光後，網友紛紛表示「你男友蠻可憐的，誠實告知被放到網路上公審」、「前女友味道也很重，她也自知，所以如果你已經得到使用者反饋，那就想辦法改進，而不是第一直覺否認」、「我前任臭到愛愛時還會聞到，什麼姿勢都躲不了，最後直接不做了，幾個月都拒絕愛愛，最後分手」、「我記得某一任真的很臭，全程要憋氣導致自己累得要死，然後還不知道怎麼開口跟她說，後來幾乎都不想做了」。

還有人說，「吃菇類真的會臭喔」、「有誠實告訴你，總比背著你和別人說得好，飲食確實會影響味道，不管男女都一樣，建議你自己多加留意看看」、「吃菇類真的會臭，平常也要多喝水，對下面的味道都會有改善」、「建議原PO可以上網查一下，確實吃了一些食物下體的味道會比較重，會影響到味道的食物有蘑菇、魚肉、蘆筍等，確實吃鳳梨能改善味道」、「下面真的跟飲食有關係啊…，妹妹臭臭要注意，也有細菌感染的問題啊」。

▲想讓妹妹飄香，高敏敏建議要有好的飲食和生活習慣。（圖／高敏敏授權提供）



事實上，營養師高敏敏去年10月曾在臉書指出，雖然國內外還沒有研究證實，吃蘑菇會臭、吃鳳梨會香的說法，不過不良的飲食或生活習慣對私密處確實有影響，建議可以吃鳳梨、芭樂、藍莓、優酪乳、毛豆、黃豆等，也要記得多喝水，少碰重口味食物以及菸酒。此外愛愛完記得小便、上完廁所由前往後擦拭、定期更換內褲及護墊、不穿緊身褲，以及睡眠要充足。

婦產科醫師李偉浩也曾在節目《媽媽好神之俗女家務事》指出，女性私密處飄出異味，大多是因為感染導致，不過吃重口味食物確實容易讓味道殘留在私密處，像是蘑菇含多醣體，雖然對身體有益處，但多醣體代謝比較慢，味道在身體內會留比較久；另外像蘆筍等含硫較高的食物，吃多了也會讓下體有味道。