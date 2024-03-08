藥頭冒死躲8樓窗外平台！警消拉回屋內解危　3小時4毒蟲落網

記者鄧木卿／台中報導

台中警方5日下午2點巡邏時和28歲郭姓男子擦身而過，聞到身上濃濃嗆鼻毒味，經盤查得知郭男剛從附近一間旅館買完毒品，員警趕往查處，驚見毒販32歲蔡姓男子竟不顧安全，冒死躲在8樓房間外、寬僅150公分的冷氣室外機平台，令人捏把冷汗，所幸在消防人員協助順利把高大壯碩的蔡男拉回屋內，5點又在同樓層再逮捕1對販毒的陳姓情侶，訊問後將4人送辦。

▲▼毒販變身蜘蛛人冒死躲在8樓狹窄陽台，警方在3小時內逮捕4名毒蟲。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第二分局文正所員警，在光大街巡邏時見郭男行跡可疑，神色緊張，上前盤查聞到身上散發毒品嗆鼻味，員警從郭男車內查扣咖啡包分裝袋、卡西酮殘渣袋等，再細問，原來郭男剛從五權路一間旅館離開，隨即前往查訪，一進房間，驚見蔡男為躲避查緝，鋌而走險躲在8樓房間建物牆外的冷氣室外機平台。

員警通知消防人員到場救援，順利將蔡男拉進屋內，經查蔡男是毒品通緝犯，不久，又在同樓層某間房間，查出42歲陳姓男子、33歲陳姓女子的房內也有毒品氣味，在房內搜出海洛因、安非他命、卡西酮、毒品咖啡包、毒品哈密瓜碇、毒梅碇、封口機、研磨器、調味包、電子磅秤、夾鏈袋、吸食器、注射針頭等。

警方訊問後，將4人依毒品通緝、毒品販賣等罪嫌移送台中地檢署偵辦。