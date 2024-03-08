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大陸 大陸焦點 特派現場

退休女醫師被兒子轉型穿搭網紅　70歲受邀「巴黎時裝週走秀」

▲。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

▲覃阿姨日前受邀巴黎走秀。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

記者廖翊慈／綜合報導

上海一名70歲的退休女醫師覃阿姨日前收到，義大利品牌MIU MIU巴黎時裝週的走秀邀約。退休後的她被設計師的兒子轉型為穿搭網紅，獨特優雅的風格讓她在網路上小有名氣。她完成走秀後6日表示，「用行動力證明年齡不是問題！」

▲。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

▲覃阿姨的兒子幫她建立的穿搭社群帳號。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

覃阿姨6日在小紅書帳號「一天一件兒子衣服的覃阿姨」上寫道，「自從兒子幫我註冊社交帳號，教我在上面發文、留言後，我彷彿打開了新世界的大門。對我而言70歲是一個新的開始。」

▲。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

▲▼覃阿姨表示，自己很喜歡MIU MIU。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

▲。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

覃阿姨表示，自己是MIU MIU和Prada的粉絲，每次發穿搭的貼文都會收到來自世界各地的粉絲喜愛，「某一天，我的Instagram收到了來自MIU MIU的走秀邀約！從私訊到正式的邀請函，僅短短幾天，我不敢相信這是真的，官方竟然邀請我參加2024巴黎秋冬的大秀！」

▲。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

▲設計師兒子時常幫媽媽搭配衣服、一起拍照。（圖／翻攝自小紅書@一天一件兒子衣服的覃阿姨）

她也坦言，設計師兒子平時除了會帶她去看看秀場、擺擺姿勢拍照外，巴黎時裝週走秀是第一次，不免還是緊張萬分，「我們開始挑戰在緊湊的時間內，進行行程的準備，用google翻譯克服語言、用行動力證明年齡不是問題！」

覃阿姨在巴黎的走秀相關影片照片，引起熱議。不少人大讚，「阿姨太美了！而這種美是從骨子裡散發出來的」、「看完這個，我覺得我相信『心不老人不老』這句話是真的」、「在MIU MIU大秀上第一次看到阿姨，實話說不算完美，但是給了無數女性鼓舞，原來未來的我們還有無限的可能」。

覃阿姨在文末也感謝MIU MIU團隊的邀約，以及粉絲的喜愛與支持，「感謝在巴黎每一個給我微笑、為我加油的陌生人們，我也想鼓勵每位迷惘的人們，不要放棄自己的夢想！70歲前的我，是一名只關心病人的醫生，誰能想到70歲的我今天會站在這裡呢？」

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