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港湖區瓦斯無預警「斷供」　李明賢喊話北市府：危機處理不容輕忽

▲▼ 台北市議員李明賢。（圖／《豈有此呂》）

▲台北市議員李明賢。（圖／《豈有此呂》）

記者詹宜庭／台北報導

台北市欣湖瓦斯公司昨日晚間無預警斷供瓦斯，初步查出是安康站瓦斯管線施工造成，造成港湖民眾怨聲四起。台北市議員李明賢表示，這案朝向欣湖瓦斯公司人為疏失，而查明真相、後續究責，以及建立完善機制，才是風險控管與危機管理，呼籲市府善後處理要快速，危機處理不容輕忽。

李明賢表示，台北市長蔣萬安承諾會妥善處理，產發局與欣湖瓦斯公司今天一早也在開會檢查，目前掌握處理進度為：第一，昨晚欣湖瓦斯安康站進行管線更換，操作人員缺乏經驗，關閉閥門導致供應不足。但問題是，昨晚施工時間並未事先預告，欣湖網站也沒有相關施工資訊，責任歸屬釐清之前，必須先查明真相，到底瓦斯斷氣的原因是什麼？

第二，李銘賢指出，欣湖瓦斯昨晚電話一直打不通，大公司沒有緊急聯繫方式，也是民怨四起的主因，必須究責並懲處相關失職官員。第三，造成停供瓦斯影響規模有多少？是否補償瓦斯費用？如何補償？欣湖公司上午正在開會檢討，市府也要監督善後處理。

李明賢表示，這案朝向欣湖瓦斯公司人為疏失，查明真相、後續究責，以及建立完善機制，才是風險控管與危機管理，市府善後處理必須要快速。特別是，昨晚抗議陳情電話接不完，今天一早還接到一通老太太陳情說，「我先生這幾天要開刀裝支架，能洗冷水澡嗎？」這次施工造成瓦斯斷氣，考驗蔣市府危機處理，不容輕忽。

▲▼內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

▲內湖、南港區域7日深夜無預警瓦斯斷供。（圖／翻攝自Facebook／李明賢）

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