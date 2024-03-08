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網美公審台南咖啡廳：第一次聽到不能移盆栽　網友酸「刷新三觀」

▲▼網美公審咖啡廳被反撲。（圖／翻攝IG／臉書）

▲網美公審咖啡廳。（圖／翻攝IG）

記者葉國吏／綜合報導　

一位在IG有1千多位粉絲的網紅，拍照上傳公審台南一家咖啡廳，直言「我真的感受很差！不推薦大家來」，原因是因為老闆不同意她移動盆栽。該貼文被網友轉貼到臉書社團「爆廢公社」，引起討論。該網紅貼文目前則關閉留言。

網紅在IG發文點名台南一家咖啡廳，文中表示「這間！我真的感受很差！不推薦大家來！」因為她為了拍照畫面美觀，要求把門口盆栽移動位置，「但我們要走時！老闆口氣很差的講說：我不是很喜歡有人移我的盆栽！請我們移回去！我們移了！但事後覺得口氣有需要這樣嗎？」

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▲▼網美公審咖啡廳被反撲。（圖／翻攝IG／臉書）

▲網美限動批評咖啡廳，目前該限動已刪除。（圖／翻攝臉書／爆廢公社，下同）

文中指出，她把不爽的心情貼在IG限動，限動中寫道「你怕人家移 請你寫明白在你的IG上面 或者盆栽上面請寫牌子！」豈料咖啡店老闆直接回覆「很多事不需要標註！都應該要知道！例如去朋友家作客！不會隨便移動人家的擺設！沒說不代表人家不在意？」該網美直言「這樣的店家！誰還敢去。」

▲▼網美公審咖啡廳被反撲。（圖／翻攝IG／臉書）

▲網友轉貼網美貼文直言「刷新我三觀」。

不過這篇貼文在臉書引起網友反彈，貼文被轉載至「爆廢公社」，貼文網友寫道「刷新我三觀，到人家店裡亂移東西，被糾正還可以理直氣壯公審店家，現在的人水準真高」，其他網友也留言「不要臉天下無敵」、「這個很正常啊台灣很多這種網美有個小團隊就在那裏亂搞」、「基本禮貌都不懂…」。目前網美已經關閉有關咖啡廳貼文的留言功能，限動也已經撤除。

▼網友對於網美公審咖啡廳的行為感到不以為然。

▲▼網美公審咖啡廳被反撲。（圖／翻攝IG／臉書）

 
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