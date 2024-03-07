賭上癮！新竹空軍基地5人上網簽賭　全被抓包下場慘了





▲新竹空軍基地5名軍人上網簽賭，遭法官判刑。（圖／翻攝Google Map）

記者陳韻如／新竹報導

新竹空軍基地莊姓軍人邀請3名營區內同袍註冊某娛樂城網站會員，藉此賺取1000元介紹費；另名施姓同僚則取得網站代理權限，吸收沉迷賭博的莊男上網賭博百家樂，進而從中抽取2成佣金。新竹地院審理後，認為5人行為有損國軍形象，因此依在營區賭博罪、圖利聚眾賭博罪等罪，各判處不等之徒刑及罰金。

根據判決，莊男2022年服役期間，為了賺取介紹費，因此邀集詹姓以及兩名林姓同僚申辦某娛樂城網站會員，藉此賺取每人1000元的介紹費共3000元。4人加入會員後，多次用手機簽注金彩539等博弈項目，其中一名林男更直接在營區內上網玩賭博。

此外，另名施姓男子得知莊男沉迷賭博，並在取得另間賭博網站代理權後，提供帳號給莊男上網賭博百家樂，自己則可抽取莊男投注金額的2成為佣金，而莊男事後也多次上網進行簽賭，透過莊家、閒家各出1張牌比大小決定輸贏之方式賭博。

新竹地院審理後，認為5人在案發時均為現役軍人身分，有害國軍形象，並助長投機風氣及僥倖心態，危害社會善良風俗及正常經濟活動，實屬不該，因此將莊男跟施男依圖利聚眾賭博罪判處2個月徒刑，得易科罰金；詹男、林男依以網際網路賭博財物罪判罰1萬元，得易服勞役；至於直接在營區上網賭博的林男，則被依在營區賭博罪判處拘役20天，得易科罰金。全案可上訴。