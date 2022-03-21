「學長」鄭文燦鼓勵　蕭立妍爭取民進黨提名參選楊梅區市議員

▲蕭立妍勤走基層，爭取民進黨提名參選楊梅區市議員。（圖／蕭立妍辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員選舉21日起至25日於黨部受理領表登記，12個行政區預計共提名30人；僅中壢、楊梅、大園3個區要初選，其中，楊梅區新人蕭立妍由擔任多年政治幕僚工作首度走向幕前，自稱沒有鋪天蓋地的廣告，也沒有樁腳給掛看板，全靠一步一腳印勤走基層，爭取民意及黨提名參選年底市議員。

▲蕭立妍年紀輕、顏質高、學歷高。（圖／蕭立妍辦公室提供）

年紀輕、顏質高、學歷高的蕭立妍是東海政治系、台大國發所畢業，曾在楊梅區治平中學當過公民老師，當了多年政治幕僚，後來到業界開行銷公司，也經營自己粉專，文章一直頗受喜愛，出版社邀約出書因寄給「學長」市長鄭文燦，受到鄭市長鼓勵，回到曾服務的楊梅區以政治專業，爭取孩子有更好的教育環境和權益，而投入民進黨楊梅區市議員黨內初選。

蕭立妍表示，以前都是幫人扛轎的，現在自己坐在轎上，要自己掌握方向盤，參選路上雖然艱辛，但感動一直有很多貴人幫助，例如，她於市場拜票的時候，年輕朋友戴著她的口罩漲紅臉說是她的鐵粉，或是時常有人主動加她的line，不時予她鼓勵，還有不同黨派里長也表明立場說雖然不能投給我，但希望她當選。

蕭立妍說，現今她在心態上、能力上都準備好了，參加黨內初選，深信靠自己走出來的路才是康莊大道，倘若自己走不出來，再大的靠山也推不動，籲請楊梅區選民於民調上唯一支持她，年底代表民進黨參選市議員贏得勝選，讓楊梅有更大的改變。