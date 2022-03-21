　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「學長」鄭文燦鼓勵　蕭立妍爭取民進黨提名參選楊梅區市議員

▲蕭立妍爭取民進黨提名參選楊梅區市議員

▲蕭立妍勤走基層，爭取民進黨提名參選楊梅區市議員。（圖／蕭立妍辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市議員選舉21日起至25日於黨部受理領表登記，12個行政區預計共提名30人；僅中壢、楊梅、大園3個區要初選，其中，楊梅區新人蕭立妍由擔任多年政治幕僚工作首度走向幕前，自稱沒有鋪天蓋地的廣告，也沒有樁腳給掛看板，全靠一步一腳印勤走基層，爭取民意及黨提名參選年底市議員。

▲蕭立妍爭取民進黨提名參選楊梅區市議員

▲蕭立妍年紀輕、顏質高、學歷高。（圖／蕭立妍辦公室提供）

年紀輕、顏質高、學歷高的蕭立妍是東海政治系、台大國發所畢業，曾在楊梅區治平中學當過公民老師，當了多年政治幕僚，後來到業界開行銷公司，也經營自己粉專，文章一直頗受喜愛，出版社邀約出書因寄給「學長」市長鄭文燦，受到鄭市長鼓勵，回到曾服務的楊梅區以政治專業，爭取孩子有更好的教育環境和權益，而投入民進黨楊梅區市議員黨內初選。▲蕭立妍爭取民進黨提名參選楊梅區市議員

蕭立妍表示，以前都是幫人扛轎的，現在自己坐在轎上，要自己掌握方向盤，參選路上雖然艱辛，但感動一直有很多貴人幫助，例如，她於市場拜票的時候，年輕朋友戴著她的口罩漲紅臉說是她的鐵粉，或是時常有人主動加她的line，不時予她鼓勵，還有不同黨派里長也表明立場說雖然不能投給我，但希望她當選。

蕭立妍說，現今她在心態上、能力上都準備好了，參加黨內初選，深信靠自己走出來的路才是康莊大道，倘若自己走不出來，再大的靠山也推不動，籲請楊梅區選民於民調上唯一支持她，年底代表民進黨參選市議員贏得勝選，讓楊梅有更大的改變。

►角落小夥伴相機Q爆！1450元手刀搶

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

女子疑癲癇突然發作　BMW休旅車失控撞上小客車及電箱　

全國首座韌性都市林「新北中和公園」　打造共融遊戲場超吸睛

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

台人發起援助烏克蘭學生來台求學　這所大學24小時獲1600萬善款

北台灣基隆潮境智能海洋館5／3正式營運　4／1起開放預約

清明掃墓常引起大火　南消四大隊出空拍機主動出擊監控

提升區公所區級防救災能力　製作、更新防災避難地圖、防空避難地點訊息

快訊／嘉義喜宴延燒　北港高中教師二採陰轉陽全班居隔10天

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東方航空疑似殘骸影片

東航波音737客機「斷崖式驟降」　飛機大角度俯衝...132人失聯！

３隻毛小孩塞爆寵物推車！萌貓擠到剩一顆頭：歸剛欸

黃大謙改編《妹妹》➝《阿公》　超鬧歌詞瘦子讚：比原本的好

原民婚禮鮮肉帥唱《辣台妹》　最嗨主婚人尬起舞超熱情！

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

女子疑癲癇突然發作　BMW休旅車失控撞上小客車及電箱　

全國首座韌性都市林「新北中和公園」　打造共融遊戲場超吸睛

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

台人發起援助烏克蘭學生來台求學　這所大學24小時獲1600萬善款

北台灣基隆潮境智能海洋館5／3正式營運　4／1起開放預約

清明掃墓常引起大火　南消四大隊出空拍機主動出擊監控

提升區公所區級防救災能力　製作、更新防災避難地圖、防空避難地點訊息

快訊／嘉義喜宴延燒　北港高中教師二採陰轉陽全班居隔10天

母女吃780元牛排「切11片」上桌傻眼了！店員妹還回：盤子比較貴

波蘭台人助難民 盼烏克蘭人知道「台灣也能幫忙」

東航「死亡俯衝」132人空難　普丁向習近平表達慰問

東航突從9000公尺高「筆直墜落」！前飛行員曝2可能原因：非常罕見

動物觸電2015年3000多件　經濟部製圖澄清：不是比爛，不斷改善

基隆童話藝術節強勢回歸　5000學生共創裝置藝術亮相

這款男人可以嫁！愛妻如命TOP3星座公開…獅子男「絕不讓妻委屈」

柯瑞連2年季末受傷：本季的勇士不同　11戰8場作客成大挑戰

烏克蘭新都市傳說：神秘阿嬤招呼「來吃餡餅」　毒殺8名俄軍

林右昌包場陪基隆高中生看《時代革命》力挺香港

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

地方熱門新聞

台中民宅火警全面燃燒　1人死亡

嘉義喜宴延燒　北港高中全班居隔10天

女子疑癲癇發作休旅車失控撞電箱　

援烏生來台求學　這大學獲1600萬

潮境智能海洋館5／3正式營運

林右昌包場陪高中生看《時代革命》

五倍券期限倒數　大江母親節促銷3/25開打

「反質詢」議題藍綠隔空交火　呂家愷痛批卓冠廷不做功課

黑溝遭綁拖行　一路哀嚎引人側目

清明掃墓南消四大隊將出空拍機監控

提升區公所區級防救災能力

基隆童話藝術節　5000學生共創裝置藝術

全國首座韌性都市林「新北中和公園」

「學長」鄭文燦鼓勵　蕭立妍參選市議員

更多熱門

相關新聞

永安海螺文化園區開園　展現政府對客家文化尊重

永安海螺文化園區開園　展現政府對客家文化尊重

桃園市永安海螺文化體驗園區19日舉行開園典禮，行政院長蘇貞昌表示，桃園是全國客家鄉親最多的城市，在鄭文燦領導的市府團隊積極爭取預算、結合各種資源，讓各種計畫從規劃設計到逐一實現。開園後，將成為明年世界客家博覽會展場之一，也展現政府對於客家文化的尊重；鄭文燦也強調，市府將持續推動永安漁港生態旅遊計畫，讓更多人瞭解桃園海洋客家及生態之美。

桃園將增加28所幼兒園　新設航空城中小學

桃園將增加28所幼兒園　新設航空城中小學

2022桃園市美術家邀請展　即日起迄4/10展出

2022桃園市美術家邀請展　即日起迄4/10展出

大學迎新「惡整儀式」　大一新生被灌死

大學迎新「惡整儀式」　大一新生被灌死

美福倉儲大火悶燒7天　鄭文燦曝最新進度

美福倉儲大火悶燒7天　鄭文燦曝最新進度

關鍵字：

學長鄭文燦蕭立妍楊梅區市議員

讀者迴響

熱門新聞

空姐登機前留4字遇難　夫崩潰衝公司

快訊／高雄機車誤上國1！逆向遭撞亡　中內線車道封閉

小情侶娃娃機店嘿咻影片外流　2男PO臉書下場曝

哈利、梅根遭傳4年婚玩完！

萊爾富最頂不是取貨？「1低調神品」被推爆

《全明星》粿粿傳懷孕「直播露餡」

男友「狂摳肚臍害她想尿尿」！羞問：通到哪　醫解答了

更強雷雨彈灌全台！急升降10°C下到周四

面試被問「租屋嗎」有玄機！內行揭暗黑內幕

東航「筆直5秒墜落」影片曝光

新竹男20天沒大便「頂到心臟」　挖出5KG宿便

烏克蘭神風特攻隊　被擊落也要拖俄軍陪葬

即／俄退出WTO草案　已遞交下議院審議

觀眾狂嗆蘇慶儀！楊謹華：謝謝大家走心

吳尊宣布1家4口移居大陸！

更多

最夯影音

更多
大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD

大S閃婚加入韓國媳...天心笑：我輸了！　「我們比較恰北北」老公們得互相支援XD
東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

東航波音737墜毀！機上132人　陸網瘋傳飛機殘骸山中燃燒

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

日本帥老師集中猛練4年跳箱　瞬間爆發力飛2.85刷新紀錄

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

高雄男狂嗑400顆蛤蠣噴鼻血　老闆：以後來店消費「免單」

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

東航機頭朝下「筆直墜落消失」　當地公司證實：監視器拍下的

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面