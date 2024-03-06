　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

▲桃園地檢署今天起訴第11屆平地原住民立委當選人黃仁競選服務處洪姓主委，洪涉嫌以現金向選民買票，且犯後態度不佳，向院方求處重刑、褫奪公權。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署今天起訴第11屆平地原住民立委當選人黃仁競選服務處洪姓主委，洪涉嫌以現金向選民買票，且犯後態度不佳，向院方求處重刑、褫奪公權。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢檢署今年1月間指揮桃園市調處、龜山警分局，調查第11屆平地原住民立委黃姓候選人競選服務處洪姓主委，涉嫌現金買票案，將洪指提到案後，向桃園地院聲押獲准。桃檢查出，洪姓主委為求立委候選人能順利當選，涉嫌於選前以每票2000元之對價關係，請選民支持黃姓候選人，今（6）日偵結依違反公職人員選罷法起訴，由於洪在檢調搜索時當場丟棄手機滅證，且犯後態度不佳，檢方向院方求處重刑與褫奪公權。

桃檢指出，61歲的洪姓男子曾當選桃園縣議員，這次立委選舉，則擔任黃姓平地原住民立委候選人的競選服務處主委，檢調接獲檢舉指稱，洪男為求黃姓候選人當選，以現金向平地原住民現金買票賄選等情資，指派檢察官蔡正傑指揮桃園市調處、龜山警分局、移民署北區事務大隊桃園市專勤隊偵辦，並於今年1月10日發動搜索。

桃檢查出，洪男於去年12月31日、今年1月1日，分別以每人2,000元之對價關係，約定選民支持黃姓立委候選人，經檢察官羈押獲准，但黃姓候選人後來仍當選平地原住民立委。

桃檢今天偵查終結，以洪男違反公職人員選舉罷免法罪嫌起訴，檢方審酌洪姓主委曾因現金買票賄選而違反公職人員選舉罷免法遭判刑，檢調搜索當天，還企圖丟棄手機湮滅證據，犯後矢口否認犯行等，檢方認其犯罪態度不佳，向法院求處重刑並褫奪公權，同案67歲陳姓選民、66歲黃姓選民則以投票受賄罪嫌一併起訴。

 【更多新聞】

桃園「紅衣怪男」裝悠閒...突掏空氣槍狂射狗　惡劣畫面曝光！

暗夜下磁磚雨「2車停路邊超慘」　車頂變形玻璃碎...畫面曝

嫌垃圾車開太快沒減速...拿木棍打清潔員　桃園火爆男慘了

 

 

ET快訊
快訊／內湖男倒車內！　開車門驚見已死亡
快訊／是你嗎？3筆大獎無人領　台彩：快過期
黃捷遭學生當面吐槽：妝太濃「像8+9」　她正面回擊了
客預約按摩「1次叫2個玩刺激」　真相曝光
睡覺時充電iPhone有危險　蘋果盤點「NG行為」
快訊／IU小巨蛋1分鐘賣光！　網求加場主辦回應了
IU小巨蛋門票秒殺「整間網咖沒人搶到」！　粉絲灌爆主辦
快訊／體育署濺血！　女手臂遭切割受傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全身行頭都偷來的！板橋街友竊服飾店外套　囂張走過店家被發現

快訊／內湖男倒臥車內！收費員叫不醒急報案　警開門驚見已死亡

勘驗高虹安貪污共犯偵訊光碟　律師批檢渲染「審3年」卻漏記有利證詞

超痛片！台中孕婦騎車過路口　遭闖紅燈女撞上衝護欄險墜溝

女灌整瓶伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫... 鄰居全吵醒

士檢開鍘註銷19外逃要犯護照　狼醫下藥硬上少女10次遭鎖定

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

快訊／體育聯合辦公大樓濺血　女專案經理手臂8公分刀傷急送醫

北濱公園看海散心遭撲倒！色阿北強辯「落海要救她」摸遍全身

統促黨男道歉！雙方都認識...「我跟修杰楷的事」沒那麼嚴重

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

全身行頭都偷來的！板橋街友竊服飾店外套　囂張走過店家被發現

快訊／內湖男倒臥車內！收費員叫不醒急報案　警開門驚見已死亡

勘驗高虹安貪污共犯偵訊光碟　律師批檢渲染「審3年」卻漏記有利證詞

超痛片！台中孕婦騎車過路口　遭闖紅燈女撞上衝護欄險墜溝

女灌整瓶伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫... 鄰居全吵醒

士檢開鍘註銷19外逃要犯護照　狼醫下藥硬上少女10次遭鎖定

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

快訊／體育聯合辦公大樓濺血　女專案經理手臂8公分刀傷急送醫

北濱公園看海散心遭撲倒！色阿北強辯「落海要救她」摸遍全身

統促黨男道歉！雙方都認識...「我跟修杰楷的事」沒那麼嚴重

太陽22分領先差點被金塊逆轉　KD扮救世主OT獨攬關鍵8分

竹市爭取中央補助8.6億　全方位改善101處路口

「讓國民黨更強大！」　朱立倫大刀改組：絕非要消滅黃復興

全身行頭都偷來的！板橋街友竊服飾店外套　囂張走過店家被發現

清明車票今開搶！雙鐵狂銷53.4萬張　熱銷時段出爐

掛號費多少合理？一票人力挺「至少這金額」：老人補助也拿掉

快訊／內湖男倒臥車內！收費員叫不醒急報案　警開門驚見已死亡

快訊／是你嗎？大樂透、今彩539共3筆大獎無人領　最快3／18過期

勘驗高虹安貪污共犯偵訊光碟　律師批檢渲染「審3年」卻漏記有利證詞

美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

白貓乖乖仰躺洗菜籃沖澡　宛如白斬雞！媽：1斤350

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

最新傷勢曝！王柏傑慘被打破頭　臉上長長血痕

醫院組長露鳥騷擾　女助理隱忍崩潰

更多熱門

相關新聞

拿政情資料換對岸資助　美女候選人慘了

拿政情資料換對岸資助　美女候選人慘了

無黨籍區域立委候選人馬治薇，去年多次赴對岸與綽號「冰姐」、「阿浩」等對岸人士見面，分別收受共計1萬5000美元（約台幣45萬）、泰達幣（USDT）1萬9322元（約台幣57萬）資助，由馬提供台灣方面政治情資料，對岸資助她參選立委，檢方認為犯罪事實明確，今日依違反國家安全法、反滲透法提起公訴，並具體求刑有期徒刑3年8月，併科200萬元罰金。

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

桃園蓮華寺負責人涉幫郭台銘連署遭收押　檢起訴4人

偷排重金屬汙水到農田　黑心廠商起訴+沒收犯罪所得45億

偷排重金屬汙水到農田　黑心廠商起訴+沒收犯罪所得45億

失智父遭拘禁陽台慘死　女兒女婿遭檢方求處重刑

失智父遭拘禁陽台慘死　女兒女婿遭檢方求處重刑

欠債持槍搶超商　開槍卡彈遭送辦

欠債持槍搶超商　開槍卡彈遭送辦

關鍵字：

平地原住民立委候選人服務處主委涉賄桃檢起訴求處重刑

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面