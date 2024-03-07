傳聞故宮院長接文化部長？蕭宗煌：這是我最後一個工作

▲故宮博物院院長蕭宗煌。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

總統當選人賴清德近來積極運作520後新政局的人事，內閣變動也備受外界關注。而今（7）日立法院今舉行教育委員會，有立委提及，外傳故宮博物院院長蕭宗煌有可能接任文化部長，蕭宗煌對此回應，「這是我最後一個工作。」

立法院今舉行教育委員會，邀請故宮博物院院長蕭宗煌報告業務概況，並備質詢。其中國民黨立委林倩錡提到，有外界傳言蕭宗煌有意或可能接任文化部長，對此有無回應？蕭宗煌提到，當時他從文化部次長卸任後，原先是打算要退休了，是受到行政院長請託，希望他到故宮看看哪裡可以整頓，因此，「這（故宮院長一職）是我最後一個公務工作了」。

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另外，國民黨立委黃健豪也在昨6日提出質疑，故宮規劃將近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品展出，不但不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，還質疑是不是為了520官位保衛戰做的巴結？蕭宗煌今日也對此回應，對各方的指教都尊重，「但我們不會因為做一個活動就是為了保衛戰，這好像想太多了。」

有關此次「曾侯乙編鐘」複製品惹議，故宮昨日也初步聲明表示，故宮與國立傳統藝術中心「編鐘之美教育推廣合作」案並非文物展覽，且仍於洽談階段，尚未議定契約。針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。

故宮說明，該編鐘為國立傳統藝術中心於1997年向湖北省博物館購置之曾侯乙編鐘複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示兩次，推廣編鐘之美。