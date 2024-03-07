只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日推出「一起品茶趣」限量優惠，珍珠奶茶、四季春青茶等皆在優惠中。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今日就買！就有超商今（7）日推出限量品茶優惠，英式紅茶、四季春青茶直接下殺買10送10，珍珠奶茶更是特價單杯只要40元，可要把握便宜買一波；另外，該超商也於即日起開賣最新「芋頭牛奶霜淇淋」，每口都能嚐到超濃芋頭香，限時可享最低買1送1爽吃。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣」優惠，品項有CITY PEARL珍珠奶茶買4送2、CITY TEA青梅冰茶買4送2、CITY TEA優格好多青買4送2、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲4大茶飲優惠一次看，最高可省350元，提醒兌換期限至6月30日止。

另外，7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元，選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出這支口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋。

▲7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，每支售價49元，限時可享最低買1送1爽吃。

為慶祝「連珍芋香牛奶霜淇淋」上市，7-11霜淇淋門市自即日起至4月2日期間之周五、六、日推出「霜淇淋第2支半價」優惠，需使用icash2.0或icash PAY支付；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1，不限支付工具。

▲最新3款葡萄手搖杯開喝。（圖／迷客夏提供，下同）

人氣手搖飲品牌「迷客夏」推出最新3款葡萄飲品，通通是選用台灣在地巨峰葡萄熬煮製成，首推「巨峰葡啵綠」，香甜葡萄搭配茉香綠茶，再放進脆啵啵球、綠茶凍雙配料，口感酸甜又清爽；再來的「巨峰莓果啵啵」則是葡萄結合蔓越莓汁，雙果茶組合打造更豐富層次，同樣也吸得到脆啵啵球和綠茶凍雙配料；最後這杯「巨峰葡萄優酪」，選用葡萄加入綠光鮮奶，再搭配馬修嚴選優格和綠茶凍，口感綿密滑順，即日起在全門市就能喝到。

▲▼3款飲品通通吸得到滿滿配料。