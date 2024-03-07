　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

▲▼7-11咖啡 7-11飲料。（圖／7-11提供）

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日推出「一起品茶趣」限量優惠，珍珠奶茶、四季春青茶等皆在優惠中。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

今日就買！就有超商今（7）日推出限量品茶優惠，英式紅茶、四季春青茶直接下殺買10送10，珍珠奶茶更是特價單杯只要40元，可要把握便宜買一波；另外，該超商也於即日起開賣最新「芋頭牛奶霜淇淋」，每口都能嚐到超濃芋頭香，限時可享最低買1送1爽吃。

7-11 OPENPOINT行動隨時取今（7）日限定推出「一起品茶趣」優惠，品項有CITY PEARL珍珠奶茶買4送2、CITY TEA青梅冰茶買4送2、CITY TEA優格好多青買4送2、CITY TEA英式紅茶／四季春青茶任選買10送10。

▲▼7-11 0307限定優惠。（圖／7-11提供）

▲4大茶飲優惠一次看，最高可省350元，提醒兌換期限至6月30日止。

另外，7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元，選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出這支口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋。

▲▼7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」。（圖／7-11提供）

▲7-11霜淇淋門市即日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，每支售價49元，限時可享最低買1送1爽吃。

為慶祝「連珍芋香牛奶霜淇淋」上市，7-11霜淇淋門市自即日起至4月2日期間之周五、六、日推出「霜淇淋第2支半價」優惠，需使用icash2.0或icash PAY支付；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1，不限支付工具。

▲▼ 迷客夏「葡萄初戀季」登場。（圖／迷客夏提供）

▲最新3款葡萄手搖杯開喝。（圖／迷客夏提供，下同）

人氣手搖飲品牌「迷客夏」推出最新3款葡萄飲品，通通是選用台灣在地巨峰葡萄熬煮製成，首推「巨峰葡啵綠」，香甜葡萄搭配茉香綠茶，再放進脆啵啵球、綠茶凍雙配料，口感酸甜又清爽；再來的「巨峰莓果啵啵」則是葡萄結合蔓越莓汁，雙果茶組合打造更豐富層次，同樣也吸得到脆啵啵球和綠茶凍雙配料；最後這杯「巨峰葡萄優酪」，選用葡萄加入綠光鮮奶，再搭配馬修嚴選優格和綠茶凍，口感綿密滑順，即日起在全門市就能喝到。

▲▼ 迷客夏「葡萄初戀季」登場。（圖／迷客夏提供）

▲▼3款飲品通通吸得到滿滿配料。

▲▼ 迷客夏「葡萄初戀季」登場。（圖／迷客夏提供）

ET快訊
快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃
張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」蹭熱度　網轟：沒有下限了！
這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」
警專女開毒趴！驗尿陰性仍遭開除　知情人爆內幕
6.5萬kg毒辣椒粉「又有11家中鏢」　廠商曝光
今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝
快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

全聯「哈根達斯下殺199元」口味任選！女神節消費滿3800現折380

讀賣巨人來台再掀全民棒球熱　峮峮女神絕版球衣拍賣競標飆破15萬居冠

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

金曲才子韋禮安新作曝光！首度驚喜同台茄子蛋阿斌　演繹亞伯樂100%雙桶熟成

婦女節3／8當天很好買　KANGOL小帥包只要38元、千份麥當勞請你吃

花生圓圓醇奶、薑汁撞奶都有！　超商「5大熱飲買1送1」爽喝2周

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

全聯「哈根達斯下殺199元」口味任選！女神節消費滿3800現折380

讀賣巨人來台再掀全民棒球熱　峮峮女神絕版球衣拍賣競標飆破15萬居冠

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

金曲才子韋禮安新作曝光！首度驚喜同台茄子蛋阿斌　演繹亞伯樂100%雙桶熟成

婦女節3／8當天很好買　KANGOL小帥包只要38元、千份麥當勞請你吃

花生圓圓醇奶、薑汁撞奶都有！　超商「5大熱飲買1送1」爽喝2周

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

勝利趴趴造「來台北逛ZARA」　捕獲照曝光網笑：沒人想幫他結帳

傳奇投資人示警：美股恐暴跌30％　美經濟衰退「幾個月內發生」

快訊／北投分局「南下台中」抓藥頭　凌晨大街開11槍仍被逃

女同事能力強被裁員「平庸老鳥卻躲過」　工程師曝關鍵差異

酒井法子53歲還有超狂嫩臉　昔染毒毀形象「擋泥板女神」近況曝光

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒有下限了！

《第一狂戰士 卡贊》再有新預告　戰鬥爽快玩家超嗨：趕快出

火燒「雙北電器商」遭爆逼死二寶媽　地方盛傳：變厲鬼報仇

獨家／船貨雙方勢均美線長約難簽　三星給價太低韓新降簽約量

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」　珍珠奶茶只要40元爽喝

男急衝娃娃機「屎攻噴射」　屋主看傻：沒擦X眼有夠髒

消費熱門新聞

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

限時5天！超商特大杯美式只要36元

全聯「哈根達斯下殺199」口味任選

只有今天快搶！超商茶飲「買10送10」

超商「5大熱飲買1送1」限時2周喝

超商限時開賣2款咖啡飲品！加了草莓果肉、玫瑰果凍

超商最新「芋頭牛奶霜淇淋」限時買1送1

峮峮女神絕版球衣　拍賣競標飆破15萬居冠

超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

全聯60元便當「黃金厚厚雞排」回歸！

超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

婦女節3/8當天很好買　千份麥當勞請你吃

統一麵最大獎10萬　幸運兒是你？

只有今天！超商咖啡買1送1爽喝

更多熱門

相關新聞

加價100元可享6款海鮮肉品吃到飽

加價100元可享6款海鮮肉品吃到飽

馬辣集團旗下「燒肉ChaCha個人和牛燒肉」基隆店因應女神節到來，推出「+100元吃到飽」優惠活動，點購任一套餐並加價100元，就能升級6款肉品與海鮮吃到飽。

千頌伊最愛！BHC炸雞台灣首店6月開幕

千頌伊最愛！BHC炸雞台灣首店6月開幕

築間酸菜魚新北永和店3/15開幕

築間酸菜魚新北永和店3/15開幕

超商「5大熱飲買1送1」限時2周喝

超商「5大熱飲買1送1」限時2周喝

牽絲起司咔滋餅推出2款新口味了

牽絲起司咔滋餅推出2款新口味了

關鍵字：

美食雲超商優惠咖啡優惠

讀者迴響

熱門新聞

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

男收留「落單金髮女」遭分屍　頭顱塞箱子

快訊／國1清晨事故　封閉「雙向內線」

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面