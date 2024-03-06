對住戶咆哮影片流出　名檢劉承武告違反個資法！敗訴確定

▲劉承武自訴住戶違法，敗訴確定。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署知名檢察官劉承武，2020年間因擔任社區管委會主委，竟在開會時對住戶咆哮，還被拍下影片。事情傳出後，法務部長蔡清祥當眾痛罵劉「惡行惡狀、丟檢察官的臉」，但劉承武竟對當時錄影的許姓住戶提出自訴，告他違反《個資法》等罪。最高法院審理後，6日駁回劉承武的自訴，劉敗訴確定。

劉承武因經常在媒體上發表言論，儼然成為檢察界的名嘴，小有名氣。但他近年來多次爆發爭議事件，先是因提供法律諮詢，結果竟被詐騙集團利用，成為詐騙工具。日前更被媒體報導，他一人身兼新北市3個社區管委會主委，並涉嫌替建商「瑕疵點交」，甚至在管委會上失控，對多名住戶咆哮，許姓住戶當場拍下影片。

影片之後透過媒體流出，引起檢察界軒然大波，法務部長蔡清祥受訪時，公開痛批劉承武的行為不妥，更說他「惡行惡狀、丟檢察官的臉」，全案也被北檢送交「檢察官人事審議委員會」議處，不過劉承武之後獲得輕罰，僅發布書面警告。

劉承武也對拍下影片的許姓住戶提出自訴，控告他違反《個人資料保護法》、強制等罪，但一二審法院審理後，均判決許姓住戶無罪。劉承武再上訴最高法院，最高法院6日再度駁回，劉敗訴確定。