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黃國昌質疑檢調偵辦im.b案不力　法務部、調查局齊喊要檢討

▲▼黃國昌、王俊力。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

▲黃國昌、王俊力。（圖／翻攝自YouTube／國會頻道）

記者袁茵／台北報導

面對im.B不動產債權平台違法吸金90億元，民眾黨立委黃國昌7日質疑，檢調的偵辦表現不力，詢問法務部長蔡清祥、調查局長王俊力對於偵辦品質、效率是否滿意，以及需不需要做檢討？蔡清祥表示，若行政辦案同仁有任何疏失或不夠積極，一定會努力改進；王俊力也坦言「要檢討」。

黃國昌7日上午於司法法制委員會中表示，針對im.b的案子，法務部調查局2016年就已經立案，結果2017、2018、2019、2020年都不斷有人去檢舉、做筆錄，被害人越來越多、雪球越滾越大，一直到2023年才由台北市地檢署加以偵辦，「這樣偵辦表現，請問部長滿意嗎？」

蔡清祥先是表示，尊重調查局辦案有其程序。但黃國昌仍持續追問，從2017年至2019年都有人一路檢舉，檢舉完做筆錄，卻沒有具體偵查作為，導致被害人越來越多，「2023年才處理，調查局長這樣偵辦品質你滿意嗎？」而王俊力則說，同仁有不斷在進行，但認為強度可以再加強一點。

隨後，蔡清祥也回應，此案如果行政辦案同仁有任何疏失，或是不夠積極，「我們會努力改進。」而且以此為例，希望每個案件都要非常重視，也採取積極態度。

黃國昌再問，此案需不需要檢討？王俊力說，「我們認為當然需要檢討。」最主要是因為新型態犯罪，偵辦人員也不是那麼熟悉這種犯罪模式，他們也不斷跟金管會聯繫接觸，然而有些被害人找來時，不承認自己被害，還說集團在繼續出金，「這樣我們在偵辦上，確實有碰到困難。」

最後，黃國昌質疑，偵辦時是不是已經知道詐騙集團主嫌曾耀鋒是通緝犯？王俊力先是回答「他有改過名字⋯」聽聞此回應，黃國昌直言「太離譜了啦！」難道罪犯改過名字，基層調查員就調查不出來嗎？是否同意這件事情要檢討？王俊力則坦言「要檢討」。

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黃國昌法務部im.b

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