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南投光華國小學生當拍賣官助攻　數百民眾法拍市集尋寶

▲卦山法拍市集首度於南投縣舉辦，吸引數百民眾前往「尋寶」。（圖／南投縣政府提供）

▲卦山法拍市集首度於南投縣舉辦，吸引數百民眾前往「尋寶」。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

法務部行政執行署彰化分署 「卦山法拍市集」於5日首度移師南投縣舉辦，活動並結合小小書記官研習，實境體驗變賣過程，助益法治觀念向下扎根，吸引數百民眾前來尋寶，場面相當熱絡。

會場位於中興新村的彰化分署南投行政執行官辦公室，由法務部行政執行署長黃玉垣主持，該署彰化分署長郭景銘，南投縣新聞及行政處長蔡明志、稅務局長吳毓紘都出席，與中區國稅局南投分局、退輔會南投縣榮民服務處也到場加入宣導行列；黃玉垣同時主持「小小書記官研習」始業式，親自為參加研習的光華國小5年級學生授證，參與研習學生也擔任拍賣官加入各攤位，實境體驗變賣過程。

▲▼光華國小學生體驗擔任拍賣官。（圖／南投縣政府提供）

▲▼光華國小學生體驗擔任拍賣官。（圖／南投縣政府提供）

▲卦山法拍市集首度於南投縣舉辦，吸引數百民眾前往「尋寶」。（圖／南投縣政府提供）

彰化分署指出，新冠肺炎疫情嚴重衝擊眾多產業，導致許多中小企業業績雪崩式下滑甚至倒閉，存活下來的也只能咬牙苦撐；該分署定期每季舉辦「卦山法拍市集」，提供欠稅（罰費）義務人（無論個人或商家）銷售平台， 協助其將查封動產順利賣出、以銷售所得款項清償公法上金錢債務，自112年7月以來已舉辦3場，變賣物品從檜木聚寶盆到襪子都有，品項眾多、價格親民，除獲得民眾廣大回響，義務人也多給予良性回饋。

▲卦山法拍市集首度於南投縣舉辦，吸引數百民眾前往「尋寶」。（圖／南投縣政府提供）

▲卦山法拍市集首度於南投縣舉辦，吸引數百民眾前往「尋寶」。（圖／南投縣政府提供）

彰化分署主任行政執行官也表示，此次是在南投首次辦理，除現場變賣也邀請光華國小5年級生到場參與模擬拍賣，深入了解行政執行的工作內容；蔡明志說，活動邀請在地小學生參與、扎根法治觀念，相當有意義，希望在民眾踴躍支持下，變賣品都能有好的價錢，民眾也能滿載而歸。

黃玉垣表示，此次活動相當成功，未來也會繼續到南投辦理「卦山拍賣市集」活動；相關訊息會陸續在彰化分署臉書粉絲專頁或IG（帳號：chymoj168）釋出，民眾也可至彰化分署的官網首頁連結到進行線上閱覽。

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