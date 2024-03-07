藥頭擁槍自重　屏東警攻堅起出槍毒...惡匪赤腳落網

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局日前偵辦毒品案件，溯源查出轄區王姓藥頭擁槍自重，平時為了防止被黑吃黑，都會隨身持槍防身，成立專案小組，會同高雄市岡山警分局並報請橋頭地檢署指揮偵辦，5日展開攻堅行動，順利將他逮捕，查出其鍾姓友人也共同持有槍械及毒品，一併循線逮獲，偵訊後依法送辦。

▲屏東警分局查獲改造槍枝及毒品，並逮捕兩名嫌犯。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局追查掌握41歲王姓藥頭，發現他在屏東長治、高雄橋頭等地區活動，由於橫跨高屏地區，遂與岡山分局共同偵辦，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦。

警方5日持橋頭地方法院核發搜索票，於高雄市橋頭區王嫌住處拂曉出擊，攻堅過程中，王嫌從後門逃逸，幸警力佈署得宜，順利將王嫌逮捕到案，並於住處搜索查獲黑色改造槍枝1支、子彈、安非他命、大麻等。

查緝過程另知悉其33歲鍾姓友人也共同涉槍砲及毒品案，即派員前往查緝，於長治鄉產業道路查獲鍾嫌到案，並於鍾嫌自小客車上查獲改造銀色改造槍枝1支、子彈等物，訊後將依違反槍砲彈藥刀械條例、毒品危害防制條例等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦

分局長蔡培元表示，肅槍、掃黑、緝毒、打詐為政府治安重點工作，查緝任何刑事案件，警方絕對依法嚴辦並溯源查緝到底，務必給民眾一個安居的生活環境。