取消掛號費上限！薛瑞元提3點力挺：醫院競爭激烈、不會大力哄抬

▲衛福部長薛瑞元出席立法院社福衛環委員會會前受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部宣布停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，引發民間團體批評民眾就醫權益受損，恐進入無法生病的年代。衛福部長薛瑞元今（7）日受訪提出3點說明，也強調醫療院所不致於說就會大力哄抬掛號費，因為在台灣的醫療競爭相當激烈，自然會有壓制。

根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元要和衛生局備查後才能調漲，衛生福利部已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。

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薛瑞元今日赴立法院社福衛環委員會，會前受訪強調「這項政策目前是確定的」，但他有3點說明。第一、掛號費70多年以來，見解都屬於行政費用，不屬於醫療法管制範圍，本來去限制上限就比較沒有法律上的依據。

第二、醫療不同於其他產業，但主要是指醫療部分，至於醫療院所的經營，面對不管土地、租金、水電，或其他行政上成本上升其實與其他產業一樣，「為了讓醫療院所保持良好品質，比方說對人員的加薪、讓品質提升，我們認為這部分不宜再有太僵硬的限制，讓醫療院所面對經濟或社會局勢演變，有比較大的彈性。」薛瑞元強調，在此現象下，醫療院所不至於大力哄抬掛號費，因為台灣醫療院所競爭激烈，自然會有一個壓制。

至於第三點，薛瑞元說「衛生局仍有事可做，不是說沒有審查掛號費就沒事」，衛生局要去處理的是，可要求轄內醫療院所掛號費收費情形呈報上來，要看有無聯合行為，有的話就舉報給公平會調查，另對於資源缺乏地區，屬於區域性壟斷、獨佔市場的話，衛生局可以介入。

他進一步表示，衛生局必須在掛號費之外，還要去查是否巧立名目，這是民眾比較詬病的，醫療院所用各種名目收取自費項目，這是衛生局仍然要去努力，去防堵的。