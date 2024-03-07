掛號費無上限　醫：在乎名聲哪敢漲價！政府打假球

▲掛號費掀起調漲潮。（示意圖／記者洪巧藍攝）



記者陳俊宏／綜合報導

衛福部取消全國統一的醫療院所掛號費上限，引發外界議論。對此，胸腔科醫師蘇一峰表示，掛號費無上限，其實只是打打假球，「很多醫院在乎名聲，哪敢漲價。」

蘇一峰在臉書提到，「快倒閉的醫院診所都不可能漲價自救，沒人選的賠錢科別也不可能因此變熱門，騙騙不懂的人而已，政府演戲全靠演技。」

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有網友留言，「邏輯不對吧，自認技術好跟病人多的診所就可以漲價啊」，如果因此流失的病人，應該會流到人少、不敢漲價的診所，長遠來看是好事。蘇一峰則回應，「你覺得健保點值0.7，掛號費要補多少呢？還有很多醫院在乎名聲，哪敢漲價。」

▼衛福部公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。（圖／讀者提供）



根據衛生署99年公告，以往醫療機構掛號費高於150元，要和地方衛生局備查後才能調漲。衛生福利部5日證實，已經正式函復醫師公會，即起停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」。

此舉等同於取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經衛生局審查，但引發民間團體憂心，不當收費影響民眾就醫權益。對此，衛福部醫事司表示，僅是取消用「單一掛號費金額標準」，去約束全國醫事機構，各地方衛生局仍可依照轄區內狀況訂定備查標準。

外界憂心費用可能會有調漲、不適當之處，衛福部醫事司科長江適宇強調，會請衛生局去了解轄區內醫療院所，是否有漲價不合理的地方，或者多數醫療機構聯合調漲，公平交易委員會也有關注該議題；另外，如果是醫療資源缺乏地區，會加強掌握情況。

▼蘇一峰發文。（圖／翻攝蘇一峰臉書）

