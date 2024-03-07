台灣關係法45週年　參院少數黨領袖籲共同面對對手





▲美國參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／路透）

文／中央社

今年是台灣關係法立法45週年，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈今天表示，美台關係具有獨特價值。中國正試圖以武力重繪地圖，美國應與台灣站在一起，迎戰對手，並投資軍事能力以實現這兩點。

麥康奈（Mitch McConnell）今天在參議院院會上表示，標誌著美國在世界日益關鍵區域外交政策基石的台灣關係法，下個月就將立法45週年。

他指出，台灣關係法透過授權美國與台灣人民間持續保持商業、文化與其他關係，促進美國外交政策，協助維持西太平洋區域和平、安全與穩定。

麥康奈讚許在台灣關係法通過的45年來，台灣持續撰寫令人難以置信的堅韌故事。建立強大的民主制度、健全的公民社會，以及現代、創新、高科技的經濟，台灣人民堅定站在自由社會與自由市場這一邊。

他指出，台灣正在進行軍隊改革與現代化，透過美國尖端軍力自我武裝。當美國的盟友與對手都在懷疑美國承諾的可信度時，美台夥伴關係已成為美國兩黨日益重要的指標。

麥康奈指出，在放棄阿富汗盟友、浪費對伊朗的影響力，以及對烏克蘭的牛步援助後，美台關係具有獨特價值，將越來越被視為美國對盟友與夥伴的承諾是否有效的考驗。對美國軍力與國防工業能力的投資將向美國印太區域盟友表明，美國確實認識到該區域以及正在該區域展開的戰略競爭的重要性。這是美國不能忽視的競爭，「畢竟，中華人民共和國肯定不會忽略這一點」。

麥康奈表示，自2015年以來，北京公開的軍事開支增加一倍，中共領導層也才剛宣布將再增加7.2%的國防支出。「這只是北京公開承認的數字」，中國真正的軍事現代化努力更加廣泛，也更加令人擔憂，其目的是讓中國能夠宰制鄰邦，並對抗美國在區域投射力量的能力。中國正在透過言行向世界表明，準備使用武力重繪地圖。

他指出，台灣領導人一直直言不諱地將在歐洲挑釁的俄羅斯與在印太地區膽大妄為的中國聯繫起來，台灣人民越來越意識到有必要做好準備以阻止和擊退侵略。台灣十分清楚現今修正主義勢力帶來的挑戰，也正在協助地球另一端的民主國家烏克蘭。

他呼籲，「與我們的朋友站在一起，迎戰我們的對手，並投資軍力以實現這兩點」，「這些是當前的基本任務」。