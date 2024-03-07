大陸麥當勞新品「10個吃9個拉」！一票人慘腹瀉嘔吐：吃進醫院了

▲大陸麥當勞近日推新品「嘎嘣脆貢菜卷」。（圖／翻攝自大陸麥當勞官網、微博）

記者閔文昱／綜合報導

大陸麥當勞近日推出新品「嘎嘣脆貢菜卷」，吸引許多民眾搶購嚐鮮，不過事後卻也有不少人發現，吃完該款商品後出現腹瀉、嘔吐症狀，甚至有網友發文揭露「吃麥當勞貢菜卷把自己吃進醫院」、「10個吃9個噴（拉肚子）」，引發關注。

大陸麥當勞官網介紹，「嘎嘣脆貢菜卷」為本土原創，餅皮下包裹貢菜、筍絲、木耳絲、紅蘿蔔絲以及小酥肉，自今年2月26日推出後，引發熱烈迴響。不過陸媒《觸電新聞》近日也揭露，有網友上網發布「吃麥當勞貢菜捲吃進醫院」的貼文，意外釣出不少網友指出有類似症狀，包括噁心、嘔吐、腹瀉、頭暈等。

▲不少大陸網友指控，吃完「嘎嘣脆貢菜卷」後出現腹瀉、嘔吐症狀。（圖／翻攝自微博、小紅書，下同）

實際查詢微博貼文，不少網友紛紛反映「空腹吃了半個麥麥新出的貢菜捲，然後一陣噁心嘔吐感襲來，跑去廁所哇哇吐了」、「我還真拉肚了」、「那個辣油吃的我胃裡好一陣難受」、「做夢也沒想到，讓我發燒的罪魁禍首居然是麥麥的貢菜捲」、「我身邊10個有9個吃完都噴，別不信邪」。

截至7日凌晨，大陸麥當勞官方並未針對此事件進行回覆，不過有網友也歸咎於2大原因，其一是食物太辣，認為是刺激到腸胃才會拉肚子；第二是推測貢菜捲裡的木耳變質了，尤其近日大陸氣溫回升，導致難以長久保存的木耳被椰毒假單胞菌汙染，產生耐高溫的米酵菌酸毒素，使人吃了會腹痛、腹脹、腹瀉，甚至噁心想吐，但上述說法均未獲得證實。