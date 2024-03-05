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海陸雙拼、雙重海味一次吃！　速食店最新「4款海洋燒蝦堡」來了

▲▼漢堡王打造最新「4款海洋燒蝦堡」。（圖／業者提供）

▲最新海洋燒蝦堡開吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超狂海味來襲！人氣速食店「漢堡王」推出全新期間限定「海洋燒蝦堡」系列，嚴選遠洋真蝦入料搭配秘製辛香乾燒醬，口感鹹香微辣，再層層堆疊生菜等料，大口咬下超滿足，有海陸雙拼、雙重海味等組合選擇，即日起於全門市上市開吃。

▲▼漢堡王打造最新「4款海洋燒蝦堡」。（圖／業者提供）

▲有真蝦搭配牛肉的海陸組合。

▲▼漢堡王打造最新「4款海洋燒蝦堡」。（圖／業者提供）

▲還有吃得到雙倍海味的2款漢堡。

漢堡王打造最新「4款海洋燒蝦堡」，通通吃得到遠洋真蝦佐秘製辛香乾燒醬，口感微辛微辣，再堆疊當季番茄、爽脆生菜、香甜美乃滋等料，有真蝦分別搭配澳洲進口火烤牛肉排、3倍厚切爆汁安格斯牛肉的「海洋燒蝦華堡」、「海洋燒蝦安格斯牛肉堡」，以及吃得到雙倍海味的「海洋燒蝦雙鱈魚堡」、「海洋燒蝦海老堡」，分別放了雙層阿拉斯加鱈魚排、進口Q彈香酥蝦排，通通罪惡到不行，即日起至5月6日於全門市開吃。

▲▼麥當勞大麥克系列限時28天回歸。（圖／業者提供）

▲麥當勞大麥克系列限時回歸。

另，麥當勞近日則把人氣「大麥克家族」搬回來，除「經典大麥克」主打雙層牛肉，搭配獨特大麥克醬、生菜等料外，必吃超狂重量級「無敵大麥克」，直接肉量再加倍，霸氣豪疊4層100%純牛肉，結合洋蔥、生菜、吉事片、酸黃瓜及大麥克醬，再蓋上蓬鬆麵包，打造擁有15層厚的罪惡口感，單點115元、經典套餐180元。

加碼還有「香雞大麥克」選擇，採用厚實雙層酥炸雞排作為主角，搭配經典大麥克醬，讓不吃牛的漢堡控也能爽嗑大麥克的經典滋味，單點95元、經典套餐160元，即日起至3月26日於全門市限時開賣或售完為止。

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