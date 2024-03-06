釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

▲苗栗縣議員黃聲全選舉期間在釣蝦場招待用餐賄選，被判刑3年10月，當選無效。（圖／翻攝黃聲全-苗栗更美好粉專）

記者劉人豪／苗栗報導



苗栗縣無黨籍縣議員黃聲全，2022年九合一大選前付費請客吃飯，還說「這餐我請，拜託你們支持我」，刑事部分，一審與二審皆認定黃聲全犯公職人員選舉罷免法之交付不正利益罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年；民事部分，今（6）日台中高分院判當選無效確定。

判決書指出，黃聲全於2022年9月19日晚上，乘有投票權之馮姓、許姓女子與不具投票權另6人在「9453休閒釣蝦場」包廂聚餐之際，於席間前去敬酒及拜票，並於飲宴結束時表達餐費由其請客，「這餐我請，拜託你們支持我」，請參與聚餐之人投票支持，致使參與聚餐之人免付餐費共2400元。

同年10月23日19時許，馮姓女子又與張姓女子等人前往該釣蝦場聚餐，黃聲全同樣到包廂敬酒拜票，尋求馮女、張女子等其他共10人投票支持他，當天整桌餐點同樣是黃聲全招待，價值約3000元。

經苗栗地檢署對黃提起公訴，同時向法院提起黃的當選無效之訴。法院認為，黃聲全兩度招待選民飲宴換取對方投票支持他，已構成賄選。苗栗地院民庭於2023年5月31日判決黃聲全當選無效；刑庭則在2023年9月6日宣判，判黃聲全有期徒刑3年10月，褫奪公權5年。

黃聲全上訴二審，刑事部分，台中高分院認為黃聲全觸犯公職人員選罷法，維持一審認定駁回上訴；民事部分，維持一審，判當選無效確定。