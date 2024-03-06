按摩妹PO文辱上尉男友「快槍俠」判無罪　法院：描述個人感受

▲台南女子認為空軍上尉男友在和她交往時出軌，在網路痛罵他垃圾渣男、快槍俠，法院判無罪。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者劉人豪／台南報導

台南一名女子和空軍上尉「阿銘」交往，認為他欺騙感情，憤而在臉書、Dcard上痛罵他「垃圾渣男」、「快槍俠」，還附上阿銘詳細個資，被阿銘告上法院，一審時台南地方法院依犯散布文字誹謗罪，判女子3月徒刑，女子上訴後，高等法院台南分院改判無罪。

判決指出，女子和上尉交往，因兩人感情產生糾紛，女子心生不滿，在Dcard和臉書發表多篇文章，痛罵阿銘「垃圾渣男」、「快槍俠」，還附上阿銘姓名、照片、生日、職業等詳細個資，指稱他「交往期間還頻繁至半套及全套店消費，還大玩交友軟體TINDER，自稱單身四處騙感情、騙砲」 ，被阿銘得知後告上法院。

審理時，女子提出和上尉的對話紀錄為證，辯稱貼文內容都是事實，全是阿銘自己告訴她的，因為被阿銘欺騙感情，才會公布這些內容，阿銘渣不渣是她的個人感受，而「快槍俠」不是貶抑的意思，阿銘自己也承認。

台南地方法院認為，「垃圾渣男」客觀上顯已損及阿銘的名譽，「快槍俠」依文內情境則影射他有性功能障礙，認定女子犯行屬實，依犯散布文字誹謗罪，處有3月徒刑，可易科罰金9萬元。

女子上訴表示，稱對方「垃圾渣男」，是因為上尉用假名跟她交往，她服務的店是色情按摩店，上尉說不會因為自己做那種工作就看低她，但她的工作最後還是成為兩人分手的理由。至於提到頻繁至半套及全套店消費，四處騙感情騙炮部分，是對方講的，她跟上尉分手後還有約出去見面，發生完性關係之後就被封鎖，上尉從頭到尾都是假名跟她交往，關於「快槍俠」部分是上尉每次發生關係都很快，而且上尉有說他去買鎖精環，自己還勸他不要用非醫療產品，以免使用不當導致壞死等語。

法院認為，「垃圾渣男」、「快槍俠」屬貶低性言論，但是女子提出與上尉的通訊軟體對話內容，可見2人間確實存有感情糾紛，女子並非無憑空捏造虛偽事實，用語雖具有貶低性質，然仍是基於事實所表達的主觀感受，難認有公然侮辱之主觀惡意。「快槍俠」部分，亦可佐證2人確實有發生性行為，此部分關於個人感情或性經驗感受陳述，具有主觀判斷性質，並無何客觀標準可以衡量女子感受是否「正確」或「虛偽」，台南高分院認為無證據足認女子涉犯公然侮辱罪，撤銷原判決改判女子無罪。