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大陸 大陸焦點 特派現場

浙江政務APP扮月老推交友功能　「官方認證個資」用戶已破29萬

▲浙江政務APP「浙裡辦」內建戀愛交友功能。（圖／翻攝上游新聞）

▲浙江政務APP「浙裡辦」內的戀愛交友專區「親青戀」。（圖／翻攝上游新聞）

記者魏有德／綜合報導

浙江省政府主導的「浙裡辦」政務APP的青年欄位中有一項「親青戀」的戀愛交友功能，近期用戶數突破29萬，引起網友關注。據了解，在該平台註冊時需填寫年齡、身高，體重等詳細個人資訊，等同於有官方「掛保證」，不至於像在交友軟體上被「誘騙」，認證會員也才能享有速配或推薦等功能。

▲浙江政務APP「浙裡辦」內建戀愛交友功能。（圖／翻攝上游新聞）

▲用戶註冊後便可以瀏覽交友對象個人資訊。（圖／翻攝上游新聞）

《上游新聞》報導，隨機點開一名用戶資料，看到她的基本信息（資訊）為30歲，身高1米58（158公分），體重42公斤，住在餘杭區，月薪5000-10000元（人民幣，下同），並顯示「平台已認證」、「手機已認證」、「婚姻已認證」、「學歷已認證」等資訊。她希望能找到一名23-28歲，1米72-1米8（172至178公分），月薪10000元以上的浙江籍男士。

據了解，「親青戀」共有8個分區，包括，「每日速配」、「愛情會客廳」、「愛情地圖」、「活動基地」、「活動照片」等，還設有「推薦」專區，可以搜尋參與相親交友的用戶，生活區域、年齡、身高、職業、照片等詳細資訊一目瞭然。

▲浙江政務APP「浙裡辦」內建戀愛交友功能。（圖／翻攝上游新聞）

▲鍾女士和男友透過「浙裡辦」內的交友功能搭橋，在參與活動中認識交往。（圖／翻攝上游新聞）

部分參與者表示，官方還會不定期舉辦線下活動，種類包括city walk、劇本殺、遊園會、看電影等。對此，相關工作人員表示，「會員們參加線下活動都是免費的，不需要（費用），這幾天（用戶）增加挺多的，沒想到在網上也成了爆點。」

一名用戶鍾女士表示，自己是浙江杭州人，男友是四川綿陽人，兩人都在杭州工作，她在2021年初填寫個人資訊後，在活動現場簽到時，發現一名男生「還挺帥」，「後來經過閨蜜助攻，拿到那個男生的微信，交往至今已經三年。」

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