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人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

▲▼《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今（2024）年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》由編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

《婚內失戀》2022年演出時口碑爆棚，今年再度於水源劇場上演，打造「3面舞台」讓觀眾從不同視角看戲，挑戰演員「用全身演戲」的功力！其中許多人夫婚後愛躲「廁所」當避風港，還有婚姻中各種小事堆疊成「Marriage Gap」，都讓戲迷超有感，編導吳維緯透露，雖然戲名讓他們「很難行銷」，但真的很推薦情侶、伴侶、夫妻一起來看，看了會更理解相知相惜的珍貴！

▲▼《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今（2024）年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

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▲《婚內失戀》由三對不同婚齡的夫妻，呈現許多「小事」形成的裂縫。（圖／寬想國際娛樂提供）

《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，她在戲中提出「Marriage Gap」的概念，這道「溝渠」通常不是由很大的事情造成，更多時候是由一件又一件的「小事」累積，造成縫隙。很多時候，人們都忽略「小事」，其實小事累積的殺傷力才最可怕，但她認為，這道「Gap」不代表我們跨不過去，其實是都有機會跨過去的。

▲▼《婚內失戀》編導吳維緯。（圖／寬想娛樂提供）

▲《婚內失戀》編導吳維緯提出「Marriage Gap」的概念。（圖／寬想娛樂提供）

戲中由三對不同婚齡的夫妻，呈現許多「小事」的裂縫。吳維緯舉例，一道最簡單的家常「番茄炒蛋」就可能發生爭執，其中一方說「我家習慣的炒法是這樣」，另一方又說自己家的作法才對，「但兩人結婚後，我們不就是一個家了嗎？」

由於婚姻中的兩人，原先在各自的生活圈成長了二、三十年，累積了許多各自的生活習慣，最終兩人才結合為一個群體。這些習慣或三觀的衝突，就像水一直滴進裂縫中，裂縫逐漸擴大，很多人平常卻沒注意到它。像是戲中也有談到生小孩的議題，誰應該找工作養家、怎麼養育，到後來變成在吵金錢的問題。

▲▼《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今（2024）年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》各種情節讓觀眾看了超有感。（圖／寬想國際娛樂提供）

其實觀眾就像是看著一座魚缸裡發生的事情，特別的是此次在水源劇場演出，打造「三面舞台」，讓觀眾從三個不同視角看戲，能看到許多平常「正面觀戲」時不曾留意的細節。比方過往可能著重於演員的表情、聲音，但從不同角度看，可以看到側面，甚至背影，也許在另一側，演員的手緊握著，這些肢體都透露著情感和情緒，等於演員要挑戰更全方位的演出，全身都在表演。

而觀眾看完戲後的討論也十分熱烈，像是有閨蜜一起來看，也有女兒帶媽媽來看，每次走出場外都會聽到人們大聊「我老公就是這樣！」當然也有男性覺得「這些小事什麼好吵的」，而女方就會說「對啊，現在你知道我為什麼這麼生氣了吧！」

▲▼《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今（2024）年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲《婚內失戀》也是和伴侶、情侶來看。（圖／寬想國際娛樂提供）

令人驚訝的是，在製作這齣戲田野調查的訪談中，吳維緯訪問多對夫妻，「你覺得家裡哪一個空間真正屬於你？」沒想到許多男性回答「廁所吧！」而女性則多半沒有特別思索哪一個空間，一方面是將自己全奉獻給家庭，二方面認為這是「一起」的家。她強調，呈現這件事並不是要責怪男性自私，而是看見男性、女性確實是差異很大的生物，大家需要喘息的方式不同。

吳維緯說，雖然《婚內失戀》這齣戲的名字，讓他們在行銷上也相當不容易，不過她認為，「真的超適合伴侶、夫妻、情侶一起來看」，看了之後，更能理解進入婚姻之後，要維持戀愛時期的粉紅泡泡狀態太困難，但會明白那「相知相惜」的情感有多珍貴。雖然戲劇本身沒有治療、解決問題的方案，但能夠讓人們開啟對話，或療癒心中的結。

《婚內失戀》舞台劇將於5月10日到26日，在台北水源劇場演出，此次更有「驚喜特別場」，即日起至3月8日推出早鳥票。

▼《婚內失戀》將於5月10日到26日，在台北水源劇場演出。（圖／寬想國際娛樂提供）

▲▼《婚內失戀》由劇場編導吳維緯改編自鄧惠文同名作品，2022年演出時口碑爆棚，今（2024）年5月再度於水源劇場上演。（圖／寬想國際娛樂提供）

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