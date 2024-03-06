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爬唐麻丹山沒戴頭燈天黑迷途　一家三口報警求救

記者李陳信得／台中報導

台中市46歲李姓男子，4日帶著妻小到和平區攀爬唐麻丹山，但因路況不熟未掌握下山時間，天黑後又沒有攜帶頭燈，一家3口受困在步道上，立即打電話向警方求援。和平警分局天輪派出所員警獲報後立即前往，在裡冷登山口上方50公尺尋獲，結束這場山上驚魂記，經檢查後無大礙，自行開車返家。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲李男一家3人前往唐麻丹山，路況不熟天黑未戴頭燈迷途，員警獲報前往尋找，在登山口上方50公尺尋獲。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

和平警分局天輪派出所4日晚間18時35分接獲民眾報案表示，一家3口從松鶴部落攀爬唐麻丹山，返程時因不熟路況，迷失方向找不到下山路，經由網路查詢到天輪派出所電話，請求警方協助。

巡佐余彥慶獲報後立即在裡冷部落與松鶴部落兩端尋找，員警打電話詢問，李男表示無人受傷但已無食物及水，也沒有攜帶頭燈，員警請李男打開手機燈光照明原地休息，經釐清其登山路線、周遭景物以研判位置，猜測應是在裡冷部落登山口附近，員警到達登山口往上爬50公尺就發現燈光，19時05分尋獲3人並當場提供礦泉水飲用，接續引導至登山口取車，順利平安返家，李男一家3口對於警員及時救援及協助深表感激。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

和平分局長沈能成表示，從事登山活動民眾，可以先下載航跡離線地圖，事前了解登山路線或讓有經驗者帶路，以及避免單獨上山，如果在登山過程中迷路，要保持冷靜並判斷當下狀況，立即手機撥打119、112或110求救。

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