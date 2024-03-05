台鐵公司化首2個月「營收成長4.36億」　E500型電車生力軍再抵台

▲台鐵E500型新電力機車生力軍陸續抵台。（圖／台鐵公司）

記者李姿慧／台北報導

台鐵新購E500型電力機車生力軍今(5日)再有3輛抵台，未來將牽引自強號、莒光號和觀光列車，日前已抵台電力機車已測試中，預計今年6月投入營運。此外，台鐵也宣布，邁入公司化第二個月，今年2個月營運較去年同期增加4.36億元。

台鐵今天又有三輛新購E500型電力機車(E504、E505、E506)再運達花蓮港，爲台鐵營運再添生力軍。台鐵公司表示，未來E500型電車車頭將用於牽引PP自強號編組、莒光號、以及各型觀光列車，對確保安全、增進服務品質、提升準點率都有極大助益。

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根據台鐵公司最新統計，台鐵113年1月及2月營業收入計51.43億元，較112年同期營收47.07億元，成長4.36億元，其中客運收入增加2.76億元。另113年1、2月客運人次每日平均分別為62萬9556人及66萬213人，較去年同期成長11.8%；客運收入每日平均分別為4801萬2853元及5505萬9946元，較去年同期成長8.6%。

台鐵公司表示，未來將持續配合政府政策，提供國人優質公共運具，持續服務性路線及小站經營，擴充旅運服務範圍，永續健全城際、城鄉、及區間運輸發展，串連各種運具，成為lESG的幸福企業。