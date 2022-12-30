　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

偷排重金屬汙水到農田...黑心廠商起訴　沒收砂石車+犯罪所得45億

▲桃檢檢察官指揮檢警環團隊偵辦蘆竹區紘鼎公司偷排重金屬有毒廢水案，圖為以空拍器拍攝地下工廠作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢檢察官指揮檢警環團隊偵辦蘆竹區紘鼎公司偷排重金屬有毒廢水案，圖為以空拍器拍攝地下工廠作業。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地檢署檢察官指揮檢警環團隊偵辦紘鼎公司涉嫌偷排金屬有毒廢水案，查出該公司在桃園市蘆竹區台61線濱海公路旁經營地下工廠，收置廢棄物堆置並將廢棄物倒入污泥池，透過私設管線直接往外排放至附近田地。桃檢偵查終結將陳姓負責人等9人提起公訴，其中紘鼎公司、陳姓負責人現金164萬1,510元、砂石車10部、土地、房屋等財產遭沒入，檢方並向地院聲請沒收犯罪所得45億295萬9,182元。

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎開發公司偷排含有重金屬汙水。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎開發公司偷排含有重金屬汙水。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署檢察官王柏淨指揮檢警環團隊偵辦紘鼎公司案，經檢警環團隊研析、科技蒐證，經長期蒐證後，今年8月24日夜間8時許由王柏淨檢察官帶隊搜索，查出廠區違法堆置並偷排污泥，經稽查人員採證鑑驗，發現廠區自2021年11月起即私設管線，非法堆置並排放有害健康物質，且超出水污染防治法規定之放流水標準值污泥，當場查扣砂石車10輛，檢方聲請羈押陳姓負責人獲准。

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出紘鼎開發公司偷排含有毒汙水，稽查人員在現場採證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出紘鼎開發公司偷排含有毒汙水，稽查人員在現場採證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

檢方陸續清查金流查扣現金、汽車與不動產並經法院裁定獲准，本案今天偵結依違反水污染防治法第36條第5項、第3項第1款、第1項之事業負責人無排放許可證或簡易排放許可文件，排放有害健康物質超過放流水標準，廢清法第46條第3款、第4款非法堆置貯存、清除、處理廢棄物，刑法第190條之1第2項、第1項之事業場所之負責人因事業活動而放流、排出有害健康之物污染河川、水體等罪嫌提起公訴，其中受僱把風之3名少年則移送桃園少年法庭。

桃檢強調，本案犯罪所得共計45億295萬9,182元，其中消極利益（即應支出而未支出之清除處理費），依扣案地磅報表中由密封斗砂石車運送之數量作為「收受土方、廢土或廢污泥量」，算得消極利益為43億2,827萬8,182元。積極利益（即收受土方、廢土或廢污泥所取得之利益），以載運米數ｘ收受費用單價600元／立方米計算，計為1億7,468萬1,000元，一併向桃園地院聲請全數沒收。

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎公司偷排有毒重金屬汙水管線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃檢指揮調查局、市府環保局人員查出位於台61線附近紘鼎公司偷排有毒重金屬汙水管線。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢指出，檢方指揮桃園市調處、環保署北區督察大隊、蘆竹警分局、桃園市環保局、移民署桃園專勤隊等組成檢警調環查緝團隊，本案透過團隊緊密結合各方專業、運用高科技設備長期蒐證，建立環保犯罪之專案查緝合作模式，有效提升查緝能量，從重究責並查扣業者財產剝奪其全部犯罪所得，使業者無從獲得任何利益。

  【更多新聞】

直擊「雞腿駕駛」！國2匝道上演倒退嚕　後車嚇傻急煞…警要罰了

 

不滿遭三字經羞辱...2街友鐵撬鋁棒打死圖書館鄰居　下場曝光

 

立院交委會視察桃捷A22站工程　張善政：市府捷運公司全力配合

 

 

 

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／連10天疫情升溫！　2歲女童發病3天亡
快訊／洪一中確定Thank you！　富邦悍將還有2人請辭
太狂！連兩戰大三元狂砍95分33籃板　又創NBA第一人紀錄
快訊／台股2022年大跌22%　每位股民帳面虧損100萬
男傳訊「往妳子宮裡內O」　睡一半遭6人亂棒打死
好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關
陳紫渝年曆封面曝光！免費發1000份　前200名有甜蜜互動

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

金門消防猛男日曆來了！戰地「冰塊盒腹肌」+正妹超吸睛　免費下載

麵攤內藏賭場！打牌順便買毒　花蓮警搜索...還查獲槍械

新視角影片曝光！北市行人突衝出「公車迎面撞飛3m」　頭部重傷亡

偷排重金屬汙水到農田...黑心廠商起訴　沒收砂石車+犯罪所得45億

雅速達惡火奪4命！疑電焊火花引燃油漆釀禍　寧波曾發生類似慘劇

快訊／新北女早起腹痛衝廁所　男嬰噗通掉進馬桶...家屬又驚又喜

「番刀」搶超商得手1萬8千...機車丟魚塭　雨衣赤腳怪盜被逮

人行道騎電動滑板車摔癱　「魚鱗變衣服」紡織大享索國賠結果曝

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

金門消防猛男日曆來了！戰地「冰塊盒腹肌」+正妹超吸睛　免費下載

麵攤內藏賭場！打牌順便買毒　花蓮警搜索...還查獲槍械

新視角影片曝光！北市行人突衝出「公車迎面撞飛3m」　頭部重傷亡

偷排重金屬汙水到農田...黑心廠商起訴　沒收砂石車+犯罪所得45億

雅速達惡火奪4命！疑電焊火花引燃油漆釀禍　寧波曾發生類似慘劇

快訊／新北女早起腹痛衝廁所　男嬰噗通掉進馬桶...家屬又驚又喜

「番刀」搶超商得手1萬8千...機車丟魚塭　雨衣赤腳怪盜被逮

人行道騎電動滑板車摔癱　「魚鱗變衣服」紡織大享索國賠結果曝

不甩利空夾殺！大直3社區仍創新高　商業小宅創133萬歷史單價

連假車潮湧現！國道「紫爆車速20km↓路段」出爐　停看煙火罰6千

二手店買1物「挖到富翁銀行帳戶」　私藏A片也看光！他一開箱驚呆

快訊／長瀨昆妮「床上連結」連千毅影片瘋傳　男女主角回應了

快訊／連10天升溫！今本土＋27220、另增34死　2歲女童發病3天亡

球王比利辭世時尚圈同聲哀悼　德超模難忘一同登世足賽開幕式

35歲金鐘視帝突「一夜白頭」！　PO亂髮照嚇壞網：只長在這個位置

1人卡2位！綠批林奕華放生市民還卡補選　「對得起投給你的9萬票？」

高獲利報酬詐騙　宜蘭警成功阻詐...保民眾5萬血汗錢

12月房市旺季不旺　信義：議價幅度持續緩增

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

社會熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

《超偶》林鑫汝涉詐欺　與男友A走7千萬

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

前《超偶》高材生選手涉詐欺！

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

除濕機當暖器用「突起火」　她被嗆死

「詐騙傳奇王」竟在台灣！　20詐團靠他架假網變臉

台中大火4死　死者留下1歲小孩

迷戀牛郎欠債　她下海賺200萬仍還不完

機車左轉後方休旅車高速追撞　藥劑師慘死

即／台中工廠惡火增至4死！單親爸插管搶救中

即／女腹痛衝廁所　男嬰噗通掉馬桶

北市行人衝出被公車撞　影片曝光

更多熱門

相關新聞

欠債持槍搶超商　開槍卡彈遭送辦

欠債持槍搶超商　開槍卡彈遭送辦

桃園市廖姓男子去年11月與黃姓男子購買改造手槍準備搶超商，犯案當天黃男卻臨陣退卻，廖男獨自騎偷來機車在龜山區某超商準備行搶，見保全從運鈔車下來立即開槍，因卡彈無法擊發被保全當場KO制伏，警方隨即趕來將廖男移送法辦；桃檢偵結依強盜、違反槍砲彈藥管制條例與竊盜等罪嫌將廖、黃2人提起公訴。

「乙太幣」吸金17.7億害妙齡女輕生！起訴13人

「乙太幣」吸金17.7億害妙齡女輕生！起訴13人

關鍵字：

紘鼎公司偷排有毒廢水桃檢起訴聲請沒收不法所得45億元

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

華視主播出車禍「臉毀了」還腦出血！

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

「好市多周子瑜」趴浴缸拍寫真　粉絲看傻了

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面