擁一棟房！他「股票+存款=3500萬」想退休　網羨慕：恭喜贖回自由

▲一名公務員存了不少錢，有了想提早退休的念頭。（示意圖，本刊資料照）

圖文／鏡週刊

許多台灣年輕人除了面對低薪、高房價等問題，還要為未來的退休生活好好打算。就有一名月領10萬元的公務員在網路論壇po文，提到自己工作量不大但壓力超大，目前已擁有一棟房子，資產還包含3,000萬元股票及500萬元存款，近期有提早退休的打算。該篇po文曝光後，引起正反雙方網友留言熱議。

一名男公務員在Dcard以「真心發問，我可以退休了嗎？」為題發文，表示自己月薪達10萬元，而整體工作量雖然不大，但壓力卻超大。原po統計自己目前所有的資產，包含市值約2,500萬的房子、股票3,000萬元及存款500萬元。

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原po補充說明，目前自己的年紀45歲，若現在退休就是無法領月退，但自己實在是不想繼續再每天賣命，「想說可以靠這些資產直接帥氣退休嗎@@還是有更建議的投資建議。」

貼文曝光後，有許多網友跑來留言勸退原po，「太早～工作到退休俸在帥氣一波」、「45有點太早 不是很安全 我覺得你可以轉換一下想法」、「你千萬不要退喔，你的股票在沒有賣錢以前都不是真的錢，有可能一瞬間就瞬間蒸發掉了」、「可以申請留職停薪一年試試看」。

不過也有網友認同原po的想法，「恭喜你贖回自己的自由」、「我資產低於你，但我已經選擇退休了，我把資產放在債卷，年領90萬，一生有多長時間。」「無妻無子沒有父母要照顧的話，我覺得可以」、「退吧，長期高壓會生病的，你的資產可以退休，怕無聊的話可以開計程車享受退休生活」。

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