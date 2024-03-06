詭異巧合！「同地點、同班次」普悠瑪撞死女學生後...男子遭輾斃

▲上月中旬328次列車（普悠瑪台東到新左營）也發生女學生落軌遭撞斃事件。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

台鐵高雄科工館站昨（5）日晚間發生民眾落軌遭撞斃事件，巧合的是，上月中旬328次列車（普悠瑪台東到新左營）也發生女學生落軌遭撞斃事件，且時間點大致相同，至於詳細事故發生原因仍有待警方調查釐清。

粉專《合鐵事故通報平台》昨（5日）發布消息指出，科工館車站發生人員掉落軌道，導致328次列車撞擊，南部路段列車將有所延遲，請留意列車資訊看板。

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對此，鐵路警察局證實確有此事，21時44分接獲通報，有民眾落軌遭台鐵328次普悠瑪自強號撞擊當場死亡，死者身分為約47歲男性，身分待查，後續將調閱監視器釐清事故發生原因。

巧合的是，台鐵高雄科工館站上月16日晚間21時46分左右也發生落軌事件，當時一名女學生落軌，結果遭進站的台鐵328次撞擊，當場身亡。

如今不到一個月同地點再發生落軌事件，且時間點大致相同，引發外界議論。

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