俄羅斯考慮在月球建立核電廠！攜手中國　完成「移居太空」美夢

▲俄羅斯打算攜手中國，在月球上建立核電廠。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

隨著地球環境慘遭破壞、資源消耗殆盡，人類開始懷抱著移居太空的夢想，不過如今可望美夢成真。因為，目前俄羅斯正在考慮攜手中國一同合作，約莫2033至2035年在月球上建立一座核電廠，讓人類在月球建立定居點時，能有足夠的電力供應。

根據《路透社》、俄媒《塔斯社》，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長鮑里索夫（Yuri Borisov）於當地時間5日表示，俄羅斯正在考慮和中國攜手於2033至2035年在月球上建造一座核能發電廠，有朝一日能夠促成人類在月球建立定居點的夢想成真。

鮑里索夫曾經擔任過俄羅斯國防部副部長，他在發言時透露，其實俄羅斯和中國一直以來對於月球探索有著共同計畫，其中莫斯科當局希望能貢獻出「太空核能」方面的重要專業知識，「今天，我們正在認真考慮一個項目，在2033至2035年和我們的中國同事，一起在月球表面運送和安裝一個動力裝置。」

鮑里索夫表示，屆時核能發電能夠在未來的月球定居點取代太陽能發電板，為月球上定居的人類提供足夠電力，「這是一項非常嚴峻的挑戰！」

鮑里索夫也提到，俄羅斯正在計劃如何研製一艘太空核動力貨運飛船，除了找到如何冷卻核反應堆的解決方案之外，有關該項目的所有技術性問題都已獲得解決，「我們確實在研製一艘太空拖船，由於核反應堆和高功率渦輪發動機，這個巨型結構能將大型貨物從一個軌道運輸至另一個軌道，收集太空垃圾和從事其他運用。」

據悉，雖然俄羅斯對於太空探索始終懷抱著雄心壯志，期盼有天能夠在月球上採礦，但近年來俄羅斯的太空計畫卻一再受挫，包括俄羅斯聯邦太空總署月球探測計畫中的探測器「月球25號」（Luna-25），原本計畫登陸月球南極，最後卻失控墜毀，使得俄羅斯47年來的首次登陸月球表面任務宣告失敗。