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社會 社會焦點 保障人權

客預約按摩「1次叫2個玩刺激」　真相曝光！員工被判4個月

記者黃翊婷／綜合報導

王姓男子在某養生館擔任櫃檯人員，雖然他否認協助媒介按摩小姐與男客進行半套性交易，但在LINE對話紀錄中，業者不僅提供按摩小姐照片供客人挑選，還曾傳送「戀愛的滋味」、「可以一次叫2個」、「玩刺激的」等訊息給客人。台南地院法官審理之後並未採信王男的說詞，日前依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

按摩,推拿（圖／CFP）

▲王男否認知道店內按摩小姐從事性交易。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，王男原本是在某養生館擔任櫃檯人員，負責接待客人，日薪1500元，並協助老闆媒介按摩小姐為客人提供半套性交易，所得由老闆從中抽取500元、小姐抽取800元；去年8月間有2名客人上門消費，由他帶著2人前往2樓房間，接著分別媒介2名按摩小姐提供服務，結果還沒開始就被警方抓包。

警方當場查獲保險套、情趣用品、潤滑液、排班表等證物。不過，王男到案之後矢口否認犯行，強調自己負責帶客人去房間，不會進去包廂，不知道小姐在包廂內的行為，也沒有明示或暗示店內小姐從事性交易，他只是單純領固定薪水而已。

然而，王男在接受法院審理時，承認其中一名客人的LINE對話紀錄內容，都是他與客人預約時所輸入的。在該對話紀錄中，業者不僅提供店內小姐的照片給客人挑選，當客人問到服務如何，還回覆「戀愛的滋味」、「笑起來甜甜的啊」、「像初戀」、「奶大」、「可以一次叫2個」、「玩刺激的」等等。

台南地院法官認為，如果只是單純提供按摩服務，業者何必提供小姐照片給客人挑選，還在客人詢問服務內容時，聚焦回答小姐的長相與身材，加上警方搜索時扣得大量保險套和情趣用品，因此認定業者確實有提供半套性交易。

法官接著表示，王男負責接待客人、處理客人預約，從證據對話看來，他不可能不知道店內小姐在從事性交易，考量到他自始否認犯行，犯後態度不佳，最終依圖利容留猥褻罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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