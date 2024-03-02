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社會 社會焦點 保障人權

排隊結帳驚見「掉落1萬元現金」　後方客塞口袋下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）去年7月間前往某超商消費，排隊等待結帳時，發現前方女客人掉了1萬元，竟將錢撿起放進自己的口袋，因而挨告竊盜罪。台南地院法官審理後，認為阿隆的行為不構成竊盜罪，改依侵占離本人持有物罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，撿到的1萬元則已發還失主。

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲女客人結帳時沒有注意到自己不慎掉了1萬元現金。（示意圖／記者劉維榛攝，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿隆2023年7月12日晚間9時許前往某超商消費，排隊等待結帳時，看到隊伍前方的女客人掉了1萬元現金，卻沒有發覺，竟起了貪念，將錢撿起來放進自己的口袋。

女客人返家發現錢不見了，急得報警，經警方調閱監視器畫面循線追查，這才知道是被阿隆撿走了。檢方訊後則依竊盜罪嫌將阿隆起訴。

不過，台南地院法官認為，現金是不慎掉落的，屬於一時脫離本人持有支配力所及的物品，阿隆在此情況下把錢占為己有，是侵占離本人持有物的行為，與竊盜罪構成要件不符。

法官接著表示，阿隆在接受法院審理時坦承犯行，雖然他缺乏尊重他人財產權的觀念，但考量到他是初犯，加上雙方已經和解，女客人也表明願意原諒，最終改依侵占離本人持有物罪判處罰金3000元，得易服勞役3日，而撿到的1萬元也已經全數發還，全案仍可上訴。

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