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社會 社會焦點 保障人權

抓包老婆外遇「啪啪完還要檢討｣　夫求償百萬敗給2個字

記者黃翊婷／綜合報導

台南蕭姓人夫抓包董姓妻子（現已離婚）外遇歐姓男子，兩人不僅曾經發生性行為，還會在完事之後大聊性愛心得並進行「檢討」，讓他大受打擊，憤而決定對歐男提告求償100萬元。然而，台南地院法官調查發現，董女與歐男交往期間，都以「前夫」來稱呼蕭男，甚至出示配偶欄空白的身分證，主動隱瞞自己的婚姻狀況，加上沒有證據可以證明歐男知情，最終裁定駁回蕭男的告訴，全案仍可上訴。

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲蕭男指控，妻子在尚未離婚之前外遇歐男。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

蕭男在判決書中主張，和董女結婚8年，雙方已在2021年7月底離婚，但在婚姻關係存續期間，歐男明知董女已婚，兩人仍執意交往，期間發生性行為、互傳裸照及不雅影片，甚至會在完事之後分享性愛心得，接著進行「檢討」，種種行為顯然侵害到他的配偶權益且情節重大，因此決定對歐男提告求償100萬元。

歐男則辯稱，自己是在2015年間認識董女，並從2017年開始交往，期間多次分手又復合，但在交往期間，他不知道董女已婚的身分，「她都用『前夫』來稱呼蕭男，所以我以為他們已經離婚多時。」

而在董女與歐男的對話紀錄中，兩人確實會討論性愛經驗及心得，互動十分親密。不過，董女在2020年12月間就曾提到「因為前夫家不好過」、「之後決定結束掉婚姻」、「離婚後在工作上認識了XX（歐男名字）」；2021年1月、2月間，她也曾多次在聊天時以「前夫」一詞來稱呼蕭男，並在2021年8月間亮出身分證正反面照片，證明自己的配偶欄是空白的。

台南地院法官認為，董女與歐男交往期間，都以「前夫」稱呼蕭男，直到離婚之後才出示身分證，並說出「我承認到後面才不防你，你要看嗎」等話來博取歐男的信任，顯然她自始至終都在隱瞞自己的婚姻狀況。

法官接著表示。蕭男認為歐男明知董女已婚仍執意交往，但被歐男否認，依法蕭男必須對此舉證，但他未能舉證證明，最終沒有採信他的說詞，裁定駁回，全案仍可上訴。

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