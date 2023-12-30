開會酸同事「這麼簡單的問題還問」　衝動男2個字挨罰1.6萬

記者黃翊婷／綜合報導

台南陳姓男子與陳姓女子是同事關係，今年7月間他在公司會議中當眾嘲諷陳女，「這麼簡單的問題還問，是白痴嗎？」同日下午又在主管辦公室以「笑得像白痴」等話影射陳女，結果遭一狀告上法院。雖然陳男矢口否認犯行，但日前還是被台南地院法官依公然侮辱罪，共2次，判處罰金1萬6000元。

▲陳男否認嘲諷同事陳女，但並未獲得法官採信。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男今年7月24日下午3時許在公司會議中，當眾嘲諷陳女「這麼簡單的問題還問，是白痴嗎？」接著又在同日下午4時許於主管辦公室中，以「對啊，一個就很專業，一個笑得像白痴」等侮辱性話語影射辱罵陳女。

陳女不甘受辱，氣得前往警局報案並決定提告。陳男到案後表示，他沒有任何詆毀汙辱他人人格的行為，當時那些話並不是在評論陳女，而是對另一名同事開玩笑，他沒有針對任何特定個人的意思。

不過，檢方認為，陳女及羅姓、周姓證人在接受偵查時，陳述情節皆相符，陳男在會議室及辦公室等公共場所以「白痴」等話語罵人，依照一般社會通念，足以貶損他人的人格及社會評價，並使當事人感到難堪，顯然屬於侮辱的言語，再考量到事發過程及背景情況等因素，最終認定他就是針對陳女謾罵，訊後仍依法將他起訴。

台南地院法官表示，陳男有恐嚇紀錄，而他這次的行為確實對陳女的名譽造成損害，但他事後矢口否認犯行，至今也未獲得陳女諒解，日前依公然侮辱罪，共2次，判處罰金1萬6000元，得易服勞役16日，全案仍可上訴。