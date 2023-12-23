尪控分居妻「10年沒夫妻之實」想離婚　法官駁回：還有救

記者黃翊婷／綜合報導

台南人夫阿興（化名）與妻子小鳳（化名）結婚超過20年，但他控訴妻子隱匿外遇、長達10年沒有夫妻之實，兩人早已形同陌路，因此希望離婚。不過，由於阿興無法舉證證明妻子外遇，加上夫妻倆分居是因為他自己主動搬離，台南地院法官審理後，認為兩人應該還有修補復合的可能，最終裁定駁回。

▲阿興認為妻子隱匿婚外情，但小鳳否認外遇。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿興在判決書中主張，和妻子婚後各有工作，但妻子每天早出晚歸，很少照顧家庭，他合理懷疑對方隱匿外遇，而且過去兩人的孩子（現皆已成年）學費都是由他負擔，夫妻倆長期個性不合，已經10年沒有夫妻之實，目前也已分居3年多，期間並無任何互動、關心，雙方關係形同陌路，婚姻出現重大破綻，這才決定向法院訴請離婚。

對此，小鳳僅表示，目前她和公婆、孩子住在一起，居住的房子登記在丈夫名下，而且她沒有外遇。台南地院法官認為，阿興主張小鳳外遇，卻無法舉證證明，不能僅憑他的片面之詞就認定小鳳對婚姻不忠，因此不採信他的說詞。

至於分居一事，法官指出，夫妻倆分居3年多，起因是阿興自行搬離，不可完全歸責於小鳳；再者，兩人過去十分恩愛、相處融洽，如果能冷靜、理性溝通並誠摯對談，同心協力找回過往恩愛的基礎，應當還有修補複合的可能，最終裁定駁回阿興的告訴，全案仍可上訴。