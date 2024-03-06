Meta掛了「馬斯克在X發文狂酸」　祖克柏現身留言區回嗆

▲祖克柏（Mark Zuckerberg）、馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

臉書母公司Meta旗下的FB、IG、Threads、messenger於5日深夜11時20分許無預警發生故障，用戶的帳號全都被登出，且輸入正確密碼也無法登入。對此，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）也在X平台上大酸Meta，引來臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）回嗆。

Meta全球大當機後，馬斯克在X平台發文表示，「如果你能看到這篇貼文，代表我們的伺服器正常運作中」，該文立刻獲得783.7萬觀看、41萬讚、3.7萬轉發及2.6萬則留言。

If you’re reading this post, it’s because our servers are working — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024

對此，祖克柏也使用X的帳號到該則留言下方說，「這是因為我讓他們（臉書用戶）來的」。

It’s because I let them in. — Mark Zuckerberg (Parody) (@MarkCrtlC) March 5, 2024

Meta發言人安迪（Andy Stone）於台灣時間5日深夜11時52分在X平台發文表示，「我們知道人們在登入時遇到困難。我們現在正在努力解決這個問題」。

馬斯克立刻做出梗圖，讓X如教官般巡視的FB、IG、Threads，並在圖片下方放上安迪的回應，瞬間引來大批網友朝聖。

事後，祖克柏於台灣時間6日凌晨0時36分，在X平台發文表示，「問題解決，你現在可以離開這個爛平台了」並在文末附上笑臉比愛心。