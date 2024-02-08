雲林濟生公司辣椒粉含致癌「蘇丹紅」　南投縣25家全聯通路已下架

▲雲林縣某業者生產辣椒粉含致癌「蘇丹紅」，南投縣25家通路已下架。（圖／雲林縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

雲林縣衛生局抽驗某市售辣椒粉產品，檢出工業用染料「蘇丹色素三號」，違反《食品安全衛生管理法》規定，該局已於2月7日責成唯一的銷售通路全聯福利中心全面下架該產品，南投縣衛生局也通令全縣25家全聯門市下架相同產品。

南投縣衛生局指出，雲林縣濟生股份有限公司斗六廠製售的「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」（有效日期至2025年12月12日），檢出蘇丹紅濃度達18ppb；為維護縣民健康針對該批產品，除各家全聯門市確認下架273瓶，也派員於其他零售通路商稽查，所幸現場皆未見濟生製造之飛馬牌四合一調味料於架上販售。

▲南投縣稽查含蘇丹紅之辣椒粉產品於通路販售和下架情形。（圖／南投縣衛生局提供）

南投衛生局長陳南松表示，辛香料產品檢出「蘇丹紅」，違反《食品安全衛生管理法》「添加未經中央主管機關許可之添加物。」規定，呼籲消費者若有購買「家用四合一調味料組合（細粉紅辣椒）」請立即停止食用，並攜帶商品及發票至鄰近全聯門市辦理退貨作業。

民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局服務專線049-2231994。