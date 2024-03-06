限時5天！超商「4大咖啡飲品優惠」一次看　特大杯美式只要36元

▲7-11 OPENPOINT行動隨時取將在3月7日至3月11日推出「春暖花開野餐趣」活動，共有4大咖啡飲品優惠，最多可省250元。（圖／7-11提供，以下皆同）



記者周姈姈／綜合報導

一定要把握便宜買來喝！就有超商將在3月7日起推出「4大咖啡飲品優惠」，大家最愛喝的特大杯美式直接下殺單杯36元，檸檬青茶／紅茶單杯也特價42元；另外，該超商也於今（6）日開賣最新「芋頭牛奶霜淇淋」，每口都能嚐到超濃芋頭香，限時可享最低買1送1爽吃。

7-11 OPENPOINT行動隨時取將在3月7日至3月11日推出「春暖花開野餐趣」優惠，品項有CITY CAFE特大美式咖啡10杯360元（限量10萬組）、CITY CAFE特大拿鐵咖啡10杯470元（限量10萬組）、CITY TEA一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶10杯420元（限量5萬組）、CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任選10杯550元（限量5萬組）。

▲4款咖啡飲品優惠一次看，提醒兌換期限至6月30日。



另外，7-11霜淇淋門市自今（6）日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，售價49元，選用大甲旬味食材檳榔芋，並結合基隆在地百年老店「連珍糕餅店」老師父手工傳授指導，打造出這支口感厚實、香氣濃郁的芋香牛奶霜淇淋。

▲7-11霜淇淋門市將在3月6日起陸續更換上市「連珍芋香牛奶霜淇淋」，每支售價49元，限時可享最低買1送1爽吃。

為慶祝「連珍芋香牛奶霜淇淋」上市，7-11霜淇淋門市自今（6）日至4月2日期間之周五、六、日推出「霜淇淋第2支半價」優惠，需使用icash2.0或icash PAY支付；3月12日至3月14日逢白色情人節再加碼霜淇淋買1送1，不限支付工具。

▲爆漿卡士達甜甜包開吃了。（圖／頂呱呱提供，下同）

台灣人氣速食品牌「頂呱呱」驚喜攜手日系人氣泡芙專賣店「beard papa’s」推出爆漿「卡士達甜甜包」，炸到金黃酥脆的甜甜包搭配beard papa’s卡士達內餡特製而成，大口咬下就能吃到濃郁卡士達奶香，口感滑順不甜膩，幸福爆表，即日起於頂呱呱全門市上市，限時嚐鮮價2顆49元，也可購買任一超值套餐享19元加購卡士達甜甜包優惠。

▲卡士達甜甜包吃得到濃郁奶香。

加碼至3月31日前還有3款卡士達甜甜包特餐等吃，分別是「卡士達派對組合餐」，內含卡士達甜甜包6顆、原味炸雞2塊、原味雞腿2隻、呱呱包2顆、小份地瓜薯條、可口可樂1.25L，特價499元；「卡士達獨享餐」內含卡士達甜甜包2顆、原味炸雞1塊、原味雞腿1隻、小份地瓜薯條及中杯可樂系列，特價209元；「卡士達輕饗餐」內含卡士達甜甜包2顆、地瓜薯條、中杯可樂系列，特價99元。