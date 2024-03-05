國道又見「落跑豬」！躺路肩死亡　粗心車主最高萬1萬8

▲豬隻掉落在外側車道，已經死亡。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

還是躲不過死劫！國道3號南向382公里處掉落一隻豬，國道警察前往處理，不過這隻豬已經躺在路肩，明顯死亡。研判是從運送豬隻的車上掉落，目前國道警察正在比對監視影像，要找到車主，不排除開出3000元到18000元的罰單。

這起案件發生在5日中午12點左右，國道3號南向382公里燕巢路段有豬隻掉落，國道警察獲報前往處理，抵達時發現豬隻在路肩，明顯死亡，白河工務段人員也同步抵達，將豬隻搬離車道。外傳豬隻掉落時，有造成另一部大貨車的照後鏡受損，對此國道警察表示根本沒有這件事，但有一名大貨車司機停車來協助搬運。

國道警察正調閱該路段CCTV影像及ETC門架資料進行比對，追查該掉落豬隻的車輛，並通知車主到案說明，俟查證後依規定舉發。

國道警察呼籲呼籲用路人，車輛行駛中相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人3千元以上1萬8千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。