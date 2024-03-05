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外表高冷！3星座「其實人超暖」　網嚇呆：完全變一個人

▲▼滑手機示意圖。（圖／網友茉莉提供）

▲有些星座看似高冷，相處起來其實人超好。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

生活中你一定有遇過「外表看起來很高冷」有距離感的人，怎料一相處起來，卻意外地平易近人，這樣的反差感除了散發出一種獨特魅力外，也讓人不自覺地被吸引。在你身邊是否也有這種朋友呢？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「高冷星座」話題的網路聲量表現，盤點網友熱議「3大高冷星座」。

從近3個月內網友針對「高冷星座」的相關話題討論，發現多數人對「天秤座」的形容都是「感覺難以親近、不敢跟他說話」、「感覺是冷冰冰的、比較難親近」，但其實不少天秤座的網友坦言，雖然自己不好社交，但對於認可的朋友都會格外地敬重愛護；也有網友形容，「跟天秤開始變熟之後，相處起來好像完全變一個人」，認為沉著冷靜是他的保護色，若能走進天秤座的心裡，就會對你展現出最熱情的一面，可以說是外冷內熱的最佳代表。

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▲閨蜜、朋友、好姊妺、姊妹淘、同學（圖／記者黃克翔攝）

▲雙子座自帶氣場讓人不敢親近，但其實是個社交高手。（示意圖／記者黃克翔攝）

此外，「雙子座」受到熱議也令部分網友感到驚訝，因為他平時給人做事果決、聰明伶俐的感覺。「高適應力」的雙子座也能在不同的環境中左右逢源，甚至被認為是社交高手。

網路上就有雙子女曾分享男友在交往後告訴她，「原本我都不太敢跟你說話，因為你看起來很有氣場」，引發不少網友共鳴，直呼，「對對對！雙子就是會自帶氣場，讓人不敢親近的類型」、「你怎麼說出我心聲了…」。

第3名的摩羯座，受到大家公認的特性之一便是「務實」，他擅長用行動證明自己，而相對較不擅言詞，因此常常會讓人誤以為摩羯座非常高冷、難以親近。但有網友與摩羯座長時間相處成為摯友後感嘆，「熬過摩羯的高冷，才能擁有他的溫暖」，不少人紛紛贊同。且若是成為摩羯座的朋友，他可是會為你「兩肋插刀」的。

此外，摩羯座也只會把自己木訥呆萌的一面展現給熟人看，因此若是成為摩羯座的朋友，可以說是非常幸運的事。

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