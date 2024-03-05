換你轉運了！「3月最旺」星座Top4　準備脫單、財運好到爆

▲有4星座男女3月份運勢最旺。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

新的一年已悄悄進入3月，塔羅牌老師艾菲爾指出，3月將是一段運氣最佳的時期，對於「4大星座」男女而言，幸運之星會閃耀你們的生活。這個月會歷經一連串振奮人心的事件與機遇，享受命運的青睞，無論是事業上的突破、嚐到脫單的甜蜜滋味，或是個人發展上都大有斬獲，使整個人充滿正能量，意想不到的好運與驚喜正悄然而至。

喜從天降！「3月最旺」星座Top4：

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第4名：天蠍座

3月的天蠍座將會有極好的愛情運，不只感情穩定甜蜜、婚姻也有所定。這個月將會遇到自己的真命天子/天女，無論是初識、相戀或結婚，都有天時地利人和的配合，同時也能得到家人、親友的祝福和支持，增加幸福感與安全感，進而獲得更多的愛與關懷。這個月盡情享受愛情所帶來的美好。

第3名：獅子座

3月份獅子座事業運強強滾！不但工作順利發展，職場地位也有所提升，這個月會有很多展現自己的機會和平台，無論是演講、主持會議還是領導項目，都將有出色的表現和成果。這個月也能得到主管、同事和客戶的肯定和讚揚，能藉此增加聲望，以獲得更多權力與責任。3月大方展現自己的領導力與影響力，能受人尊敬與信賴，享受事業上的成就和榮耀。

▲牡羊座正財、偏財運都好得令人羨慕，有許多賺錢機會要好好把握。（示意圖／記者劉維榛攝）

第2名：牡羊座

牡羊座3月財運好到爆！不僅正財穩定成長，偏財也有意外收穫。這個月會冒出很多賺錢的機會和方法，無論是工作、投資、創業，都將有不錯的收益和回報。牡羊座也會有更多的支出和消費，但不會造成財務上的壓力和困難，能強烈感受到財富的流動與增加，讓自己變得更有自信，享受物質所帶來的滿足與快樂。

第1名：金牛座

3月因迎來木星的加持，這是一顆代表吉祥、豐盛和擴張的行星，將為金牛座帶來整體運勢的提升，穩坐冠軍寶座。這個月將感受到生命中各種美好，無論是健康、家庭、友誼或愛情，都將有所增進和改善。金牛座有更多機會去實現夢想與目標，不管是學習新知識、開創新事業或旅行探險，都有成功的可能。這個月大方展現個人魅力和才華，吸引眾人的注意和讚賞，享受每一刻。