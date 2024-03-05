從「廁所上哪一間」看真實個性！選最後面＝你不喜歡熱鬧

▲上公共廁所時，你都習慣挑「哪一間」？（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

在公司、學校等公共場域上廁所，你都習慣挑「哪一間」呢？塔羅牌老師艾菲爾說，其實從選擇第幾間廁所，也能看出你的真實個性。他分享一個心理測驗，若突然因內急，只能使用戶外的公共廁所解決，此時你會選擇離門口最近的第一間、第二間，或最中間的第三間，抑或離門口最遠的第五間廁所呢？

請根據下圖選擇你會上ABCDE哪間廁所，選好往下看答案：

[廣告]請繼續往下閱讀...

A：第一間（離門口最近）

代表你是個個性直爽、不拘小節的人。你坦白直言，不喜歡繞圈子，對外界的評價並不在乎，只在意自己內心的感受。因擁有堅強的自信心，不容易受挫，也不會為了小事而困擾。你的人際關係良好，因善於主動交流、絕不做作。無論是朋友或是領導者，你都是值得信賴與跟隨的對象，擁有獨特的個人魅力與吸引力。



Ｂ：第二間

代表你是個溫和、善於妥協的人。不喜歡爭執的你，總是願意尋求共識，能體諒別人的感受，不會強迫他人接受自己的意見。擁有高度同理心的你善於站在別人的角度思考問題，並提供適當的建議與協助。做為朋友，你忠誠可靠、願意聆聽並給予支持；身為聽眾，你耐心細心，總能給予安慰和鼓勵。

C：第三間（最中間）

代表你是個個性平衡、善於分析的人，不會盲目跟隨潮流，也不會輕信謠言，能客觀地看待事情的利弊。擁有很強的邏輯思維，能清楚表達自己的看法，同時也能理解別人的觀點。做為朋友，你是個聰明的顧問，願意提供中肯的建議；作為對話者，有智慧能帶給他人有意義的交流與啟發。

D：第四間

代表你是個享受冒險、喜歡挑戰的人。不畏艱難、也不會逃避責任，能夠勇敢面對問題。擁有出色的創造力，總能想出新奇的點子，同時也有實現夢想的能力。做為朋友，你常常能帶給身邊的人歡笑與驚喜，是個令人感到快樂的存在；做為冒險者，則有勇氣和決心去挑戰未知的領域、探索新的可能。

E：第五間（離門口最遠）

代表你是個內向、喜歡安靜的人。不愛熱鬧、也不會隨便插嘴，能專注在自己的事情上。你擁有敏銳的觀察力，能夠發現細節中的美好。做為朋友，你是個沉著穩重的夥伴，喜歡和別人分享內心的想法和感受；而做為藝術家，你有著獨特的品味和風格，善於表達內心的情感。