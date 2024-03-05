女師遭勒索「交出裸照」否則誣陷她性侵！　真凶竟是青澀男學生

▲潔絲敏遭男學生勒索「交出裸照」，否則就要誣陷她是性侵犯。（圖／翻攝臉書Cranbrook School、Jasmin Hyde）



記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨知名菁英學校「克蘭布魯克學校」（Cranbrook School）爆出醜聞，一名男學生勒索數學老師潔絲敏（Jasmin Hyde）交出裸照，否則就要誣告對方性侵自己，但在一連串投訴、檢舉及調查後，淪落到退學處分的下場。

本案發生於2020年6月，但隨著澳洲紀錄片節目「四角方圓」（Four Corners）最新一集在4日播出，再度引發關注。事實上，這僅是「克蘭布魯克學校」校園歪風的其中一項醜聞，其他女老師也表示，她們在學校裡非常不受尊重，還經常被男學生輕浮地「吹口哨」調戲。

潔絲敏表示，自己受到男學生勒索，如果不把裸照傳給對方，就會被誣告性侵這個孩子。最終，男學生面臨退學處分，被迫離開這間每年學費4.6萬澳幣（約新台幣94萬元）的學校，他在道歉信中表示對自己的行為感到羞恥，「我對妳、我的老師們及整個學校，還有我的朋友與家人，帶來很多的傷害與失望。」

不過，儘管事件暫時落幕，潔絲敏仍對學校的反應感到非常失望。她當年向校方投訴後，與校長及副校長在咖啡廳討論，結果副校長竟表示，因為她長得很漂亮，因此受到男孩關注並不奇怪。

最終，潔絲敏轉向澳洲人權委員會（AHRC）投訴，她在2023年10月向委員會表示，學校高層把性騷擾合理化，只會助長未來更誇張的行為，「克蘭布魯克沒有向我及女性教職員提供安全、包容和支持的文化。這種情況必須改變。這是克蘭布魯克管理層的容忍標準，來自高層的語氣。你們學校年輕漂亮的女性，不僅應該預期、還應該容忍性騷擾。我想知道你們未來女學生的家長對此作何感想。」

AHRC堅定支持潔絲敏關於學校性別歧視的投訴，而在節目播出後，克蘭布魯克學校沒有回應《每日郵報》的置評要求。